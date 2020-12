Quemados con pólvora en el Valle ya son 55, de los cuales 12 son menores de edad

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El número de casos de personas quemadas con pólvora en el Valle del Cauca llegó a 55 este lunes, según las cifras reportadas por la Secretaría de Salud Departamental.



De acuerdo al informe, 43 son mayores de edad y 12 son menores de 18 años. Así mismo, detalla que son 45 hombres y 10 mujeres.



Los municipios con el mayor número de quemados son Cali (20), Tuluá (5), Buga (4), Yumbo (3) y Palmira (3).

Puede leer: Dos quemados por pólvora más sumó Cali en las últimas 24 horas, van 16 en diciembre

Según las cifras del Centro Regulador de Emergencias y Desastres, CRUE, 34 personas se han quemado en los miembros superiores y seis en inferiores.



La mayoría de los quemados se sitúan en un rango de edades entre los 18 y los 29 años (26 casos), seguido por jóvenes que están entre los 10 y 17 años (8 casos).



En Cali, dos personas más resultaron quemadas entre este sábado y domingo en la ciudad, con lo que el número de lesionados se elevó a 20, según el reporte de la Secretaría de Salud del Valle.



Por su parte, Miyerlandi Torres, secretaria de salud de Cali, dijo que los últimos afectados sufrieron quemaduras de I y II grado en sus manos, "con afectación de sus falanges".



"Los últimos dos casos reportados en la mañana de este domingo son dos personas jóvenes, uno de 30 y otro de 34 años, lesionados por manipular petacas", informó.



Torres reiteró el llamado a no usar de pólvora en las celebraciones de fin de año. "La pólvora no es un juego", sentenció.



El Valle se ubica como la región que más lesionados por pólvora suma a nivel nacional durante diciembre, según el boletín del Instituto Nacional de Salud, INS.



Hasta las 6:00 a.m. de este domingo, la cifra de quemados por pólvora en Colombia en el último mes de 2020 ascendía a 365.



En comparación con el mismo periodo de 2019, se habían presentado 60 casos menos (365 versus 425 del año anterior). 229 han sido mayores de edad y 136, menores.



Este año se registraron cinco fallecidos, mientras en el año anterior solo hubo uno. El grave aumento de este año se debe a la explosión de una fábrica de pólvora en Líbano, Tolima, ocurrida el pasado 17 de diciembre.



Cabe recordar que el Valle del Cauca decretó alerta roja hospitalaria desde este domingo, ante el alto nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en el departamento, el cual alcanza el 93 %.



"En este decreto se le están dando instrucciones a todos los servicios de salud de tener un plan de contingencia para este domingo, para tener recurso humano, insumos y toda la logística suficiente y necesaria para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar con el partido", indicó la funcionaria.



Los centros asistenciales se preparan para un posible aumento de personas en los servicios de urgencias, ante el riesgo de lesiones, accidentes y otros eventos que puedan congestionar los servicios de salud.