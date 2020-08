¿Qué se sabe de reapertura del aeropuerto Bonilla Aragón y vuelos regionales?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Para finales de este mes de agosto se reactivarían los vuelos comerciales desde y hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, según la expectativa de Aerocali y las autoridades locales.



Aún no se ha logrado la autorización de ninguna ruta, pero según confirmó el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, en días pasados se acordó con el mandatario del municipio de Chachagüí, en Nariño, solicitar la apertura de la conexión entre Cali y Pasto. “Firmamos la carta conjunta y se la enviamos al Ministerio del Interior, pero esa dependencia no ha respondido la solicitud”, dijo.



Julián Franco, secretario de Turismo del Valle del Cauca, considera que otra ruta que podría ser viable es Cali-Cartagena. “El Alcalde de la capital de Bolívar está interesado y se están cuadrando reuniones con el mandatario de Palmira. Lo que vemos es que hay voluntad de las dos ciudades”.



Aunque aún esto es una expectativa, agregó Franco que lo que se busca en la región es empezar un piloto que genere confianza y dé un mensaje de tranquilidad entre los usuarios del servicio y sirva para demostrar la seguridad de los protocolos que se han implementado en las terminales aéreas.



Tanto el aeropuerto Antonio Nariño de Chachagüí, que sirve a Pasto, como el Rafael Núñez de Cartagena ya fueron visitados por la Aeronáutica Civil que ratificó que cumplen los protocolos de bioseguridad.

Propuestas



El pasado lunes, diez alcaldes del país se reunieron con directivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por su sigla en inglés). En dicho encuentro el Alcalde de Palmira propuso que entre todos los mandatarios se acuerde una fecha de reinicio de los vuelos domésticos y se le informe al Gobierno Nacional para que sea el Ministerio del Interior que otorgue la reapertura de manera gradual.

“Consideramos que puede ser a finales de este mes, pero la idea es que no nos pongan a los alcaldes a definir las rutas porque ese ejercicio no es el adecuado, ya que son las aerolíneas las que dicen qué rutas son rentables para ellas como empresas. Por eso el objetivo es que el Gobierno Nacional decida la reapertura sin necesidad de que los mandatarios locales envíen solicitudes a dicho Ministerio”, explicó.



En el caso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón desde hace más de un mes se encuentra listo para reiniciar operaciones comerciales y tiene los avales de los alcaldes de Palmira, Cali, la Gobernación del Valle del Cauca e incluso ya fue visitado por la Aeronáutica Civil.



Ricardo Lenis, gerente de Aerocali, empresa que administra el aeropuerto, considera que los alcaldes no son las personas indicadas para tomar decisiones sobre los temas aeronáuticos que siempre han sido manejados por el Gobierno.



“Creo que hasta que intervenga el Gobierno Nacional es muy difícil reiniciar operaciones porque dejaron eso en manos de los municipios y es un asunto muy complejo. Usted se imagina a la alcaldesa de Bogotá hablando con 50 alcaldes para reabrir rutas y mandar cartas. Por eso es necesario que sea el Gobierno el que decida una fecha de apertura nacional”, afirmó Lenis.



Agregó que mientras El Dorado no reinicie operaciones será muy difícil tener una actividad medio normal por parte de las aerolíneas.



“Creemos que a mediados de agosto o un poco más podríamos empezar. Ahora, en materia internacional hay un poco más de certeza porque Colombia se comprometió con varios países a abrir fronteras desde el próximo 1 de septiembre”, dijo.



Inclusive la aerolínea Copa tiene programado su primer vuelo entre Panamá y Cali para el 4 de septiembre.



Vale la pena señalar que el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón realiza actualmente entre 7 y 15 vuelos humanitarios diarios y se han realizado otros operados por la aerolínea Spirit, cuyo avión aterriza vacío y sale con pasajeros desde esta región.



Además, los 120 locales comerciales ubicados en las dos terminales del aeropuerto de Palmira están cerrados desde mediados de marzo.



“La situación es muy compleja porque aún cuando se reactive la operación aérea la recuperación será lenta. Las aerolíneas que han empezado a vender pasajes dicen que la demanda está muy caída”, explicó el Gerente de Aerocali.



Se proyecta que cuando se reinicien las operaciones, el sector trabajaría apenas a menos del 10% de su capacidad por la baja demanda.



El año pasado el movimiento de pasajeros por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se recuperó y creció 13,49% para un total de 5.527.532 de pasajeros tanto de ingreso como de salida, según datos de la Aeronáutica Civil.