"Proyectamos que a julio 600 personas habrán fallecido por covid en el Valle": Sec. de Salud

Natalia Moreno Quintero

La secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, habló sobre la situación actual de la pandemia del coronavirus en el departamento y las proyecciones que se hacen ad portas de lo que será el pico de la pandemia que se espera para mediados de julio.



De acuerdo con la Secretaria, la tasa de contagio se ha incrementado y, tras alcanzar la parte superior de la curva, el descenso en los casos nuevos reportados será entre agosto y septiembre a un ritmo lento.



"En este instante estamos empezando a cabalgar la parte más alta de la curva para entrar en meseta. Entre el 15 de julio y el 15 de agosto viviremos lo peor, la parte más alta y luego empezaremos a descender (...) Llegaremos a la parte superior de la curva antes de empezar a bajar, lo que será a finales de agosto o principios de septiembre, y la bajada va a ocupar el mismo tiempo de la subida", precisó.



Lo que pronostican las autoridades de salud del departamento es que se alcancen entre 16.000 y 20.000 casos para mediados de julio, cuando el número de casos reportados diariamente se mantendrá en cifras altas y luego se empezarán a registrar menos lentamente.



"Estamos proyectando que a julio van a ser unas 600 personas que pierden la vida", indicó.

La funcionaria señaló que en el Valle se inició la preparación frente al coronavirus desde mediados de enero, cuando la OMS declaró el virus como una pandemia. Para ese momento se contaba con 800 camas en unidades de cuidados intensivos que a la fecha ya son 910 y se proyecta alcanzar la cifra de 1200.



"Ya subimos 110. Este fin de semana subimos 100 más, la semana entrante subimos otras 100 y la semana siguiente esperamos que lleguen los ventiladores que compró la Gobernación que son 300 y al final vamos a tener 1200 camas de UCI", apuntó.



"Necesitamos 700 ventiladores, 300 que compró la Gobernación y 400 que pone el Ministerio de Salud, que nos va a entregar inicialmente 278 y luego el resto", añadió y señaló que las camas en UCI se habilitarán en Cali, Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago en la medida en que sean necesitadas.



En cuanto a los insumos necesarios para la toma y procesamiento de pruebas, señaló que son suficientes aunque actualmente se está dificultando su adquisión.



Respecto a las desinformaciones que se han generado en torno al coronavirus, como el supuesto 'Cartel del Covid', la Secretaria fue enfática al decir que en los seguimientos que se hace de forma permanente no se han evidenciado cobros irregulares en instituciones de salud.



Por otra parte, comentó que hay ciudadanos que en negación de la enfermedad se hanrehusado a que se les practique la prueba para la detección del virus, se les brinde atención médica o han resuelto morir en sus viviendas.



Las instituciones hospitalarias, por la cantidad de casos de covid-19 que congregan son el lugar donde es más fácil contraer el virus, seguidas por los establecimientos cerrados donde hay concentración de personas como los supermercados, cines o almacenes. La recomendación de la funcionaria es guardar la distancia social y usar los elementos de protección como el tapabocas que, si es desechable, puede usarse por ocho horas y, si es de tela, debe ser lavado y planchado a diario.



“No hay un tratamiento para covid científicamente comprobado. Hoy se está hablando de la inmunidad a través de los sueros y eso no es cierto. Lo único que hay efectivo hoy día contra el covid es no enfermarse”, subrayó.



"Este es el año covid: vamos a tener el virus hasta diciembre y probablemente hasta marzo. A finales de agosto o septiembre, el virus empezará a ceder. Pero una recomendación que quedará para siempre es lavarse las manos todo el tiempo, antes y después de cada actividad", concluyó.



Reviva el Facebook Live de El País con la secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes a continuación: