Piden desalojo pacífico a personas que están en campamento en sede Meléndez de Univalle

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las autoridades departamentales hicieron un llamado este jueves a las personas que se tomaron la sede Meléndez de la Universidad del Valle, y adelantan un campamento en el interior, para que desalojen pacíficamente las instalaciones de la alma mater.



"Queremos llamar a quienes están ocupando la Universidad del Valle y lo han hecho en una forma delictiva, porque han violado las chapas y roto las puertas, a que desalojen de una forma pacífica, para que esto no pase a mayores y no tengamos consecuencias", aseguró la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán.



Desde el pasado viernes, un grupo de cerca de 50 personas -según el rector de la institución, Édgar Varela- permanece en el centro educativo, restringiendo el acceso al campus universitario.



Según las autoridades, durante la presente semana cerca de 3.500 estudiantes no han podido realizar sus prácticas estudiantiles a raíz de la situación. Además aseguraron que se han ocasionado problemas administrativos y dificultades en el proceso de alternancia educativa.



"Han impedido que los funcionarios ingresen a las instalaciones, no se ha podido pagar las cuentas, la nómina y los contratos. Los laboratorios que son tan importantes para la investigación se encuentran paralizados", ahondó el rector Varela.

Al respecto, este jueves se conoció un comunicado de un grupo que tomó la vocería de los manifestantes, en el que aseguran que han habilitado el acceso a los estudiantes "con cualquier tipo de práctica académica", así como a los servicios de vigilancia, aseo y mantenimiento, pero que prohíben "de manera contundente el desarrollo de las actividades de orden administrativo al interior del campus".



"Nosotros no podemos aceptar que un grupo, por válido que sea lo que pida, se tome la representación y decida quién ingresa o no en la universidad. Yo tengo la custodia del campus como rector, el consejo superior y el consejo académico tienen responsabilidad y la vamos a cumplir", indicó al respecto el directivo.



El funcionario aseguró que existe voluntad de diálogo desde la administración departamental y las directivas de la Universidad, "pero la única condición es que suspendan el campamento, que suspendan el control violento a los accesos y cualquier tema universitario lo podemos discutir".



"Hemos coordinado con la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle y con otros organismos de defensa de los Derechos Humanos el que vamos a darles un espacio para que se retiren pacíficamente de la universidad. En medio de la pandemia es absolutamente riesgoso e inaceptable que se dé este tipo de ocupación, que se impida el acceso de la universidad al cumplimiento de sus funciones", apuntó el rector.



Cabe recordar que Cali empezará a las 11:59 p.m. de este jueves un toque de queda extendido que regirá hasta las 5:00 a.m. del lunes, por lo que la preocupación de las autoridades es que las personas que están en el campus se deban quedar confinados en el lugar.