Pico y cédula en Palmira seguirá vigente por dos semanas y se mantendrá el esquema

Las autoridades en Palmira determinaron extender la medida de pico y cédula, que restringe la circulación de la ciudadanía en medio de la pandemia del covid-19, por quince días más, manteniendo el esquema actual, informó este miércoles la Secretaría de Seguridad del municipio.



A través del Decreto No. 844 del 15 de julio, la Alcaldía informó de la disposición, aunque no aclaró si habrán medidas adicionales durante los dos puentes festivos del mes.



En localidades vecinas se han implementado otras acciones como el toque de queda y la ley seca, para evitar el colapso del sistema de salud por el incremento acelerado de la ocupación de unidades de Cuidado Intensivo en la región.



Álvaro Arenas, a cargo de la dependencia de Seguridad, expresó que la medida se mantendrá hasta el primero de agosto.



"Continuamos como estábamos, es decir, para el próximo lunes la medida corresponde a las cédulas terminadas en 1, 2 y 3; el martes y viernes, los números 4, 5 y 6; para miércoles y sábado, los números 7, 8, 9 y 0.", detalló.



Para el día domingo se ha contemplado otra serie de medidas que están articulando para los fines de semana y que serán comunicadas en su momento.



"Es importante que la ciudadanía entienda que estas medidas se están tomando por la situación crítica que se vive en Palmira por el covid -19; hasta este martes teníamos 307 palmiranos contagiados y la ocupación de las camas UCI era del 79%. Por eso, la invitación es a no salir de sus casas, mantener el autocuidado y acatar las normas de seguridad que se han venido planteando por la pandemia", insistió.

