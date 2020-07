Ocupación del 80 % en UCI de Palmira es una cifra crítica y preocupante: Sec. de Salud

Natalia Moreno Quintero

El nivel de ocupación de las UCI en Palmira alcanzó niveles críticos este lunes.



Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud que calificó como crítica y preocupante la cifra, que llega al 80 %, cuando aún no se alcanza el pico de la enfermedad en la ciudad.



Clara Inés Sánchez, titular de la cartera de salud, sostuvo que es importante informar a los palmiranos que "la ocupación de la UCI está llegando a niveles críticos".



Afirmó que el municipio está alcanzando el pico de la enfermedad y este porcentaje es bastante complejo en esta pandemia.



"La verdad nosotros no tenemos el manejo de las camas de UCI, ni de la mediana complejidad, eso lo tiene la Gobernación. Sí estamos buscando las herramientas para mejorar la resolutividad de otros municipios, pero nosotros no podemos negar el acceso de un paciente en caso de tener una cama, especialmente pacientes de nuestra zona de influencia", subrayó la funcionaria.

Sánchez se refería a las recientes declaraciones del alcalde de Florida, Alexánder Orozco, quien, al anunciar la declaratoria de cuarentena en esa población, afirmó que Palmira solo estaba recibiendo en las UCI a personas oriundas de su ciudad.



Por eso, recalcó que las 61 camas de UCI que tiene Palmira, pueden también ser ocupadas por pacientes en estado crítico de municipios vecinos como Pradera, Florida, e incluso Cali y Buenaventura, entre otros, en caso de que en estos lugares no haya camas disponibles para atenderlos.



Agregó que, a corte de este domingo 12 de julio, el municipio cuenta 272 casos confirmados, de los cuales se encuentran recuperadas 105 personas.



Confirmó que 16 están recluidos en clínicas, siete de los cuales están en hospitalización general y nueve en UCI, además 140 reciben tratamiento en casa y once han fallecido a causa de la enfermedad.



Del total de casos confirmados por covid-19, 117 son mujeres y 155 hombres.



La Secretaria reveló que entre las personas contagiadas con el virus hay tres mujeres en estado de embarazo y ocho del área de la salud.



De otro lado, se conoció que los casos por edades son: Mayores de 80 años, seis casos; de 0 a 9 años, ocho; de 10 a 19, 11; de 20 a 29, 58; de 30 a 39 años, 56; de 40 a 49, 44; de 50 a 59, cuatro; de 60 a 69, 22 y de 70 a 79 años, 23 casos.



La funcionaria reiteró en el uso de las medidas de bioseguridad como tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos continuo, claves para evitar el contagio y propagación de la enfermedad en la ciudad.