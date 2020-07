Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Nuestro hospital no tiene la capacidad para responder a una pandemia": Alcalde de Calima

Martín Mejía, alcalde de Calima - El Darién, recalcó este jueves que su municipio no tiene la capacidad hospitalaria que demanda la atención de casos de covid-19.



"La situación está complicada, debemos mantener el distanciamiento social. No tenemos la forma de responder por nuestros habitantes. Nuestro hospital no tiene la capacidad para responder por una pandemia", dijo.



El mandatario, quien desde el inicio de la pandemia instaló medidas como el cierre del municipio para personas foráneas, resaltó que el ingreso de turistas a Calima - El Darién, uno de los municipios del Valle del Cauca con menor número de casos registrados, continúa restringido, con el fin de evitar contagios de la enfermedad.

"Amigos darienitas, eviten a como dé lugar el desplazamiento desde nuestro pueblo a Buga, Tuluá y Cali, porque nos están poniendo en riesgo a todos", señaló Mejía.



De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental, Calima - El Darién, reconocido por ser uno de los epicentros turísticos del Valle del Cauca, ha reportado 4 casos positivos hasta el momento.



El burgomaestre, además, invitó a los pobladores del municipio a respetar y acatar las normas de bioseguridad recomendadas para evitar la propagación del covid-19, tales como el uso de tapabocas y el distanciamiento físico.