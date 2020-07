“No volveremos a clases presenciales en agosto”: Sutev Palmira

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La directora del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Sutev, Palmira, Nora Gaviria, afirmó que como organización se oponen rotundamente al Modelo Piloto de Alternancia propuesta por el Ministerio de Educación Nacional.



La vocera sindical subrayó: “No volveremos a clases presenciales en agosto hasta tanto se cumplan los protocolos de bioseguridad”.



Agregó que esto será imposible este año toda vez que la mayoría de las Instituciones Educativas del municipio no cuentan con el número de baterías sanitarias requeridas en sus instalaciones.



Además, de conserjes, ni aseadoras, pues en la mayoría de ellas son los estudiantes los que realizan el aseo a sus salones.

Gaviria dijo que se han realizado encuestas preguntando a rectores y padres de familia si estarían de acuerdo con volver a clases en el aula, el próximo mes.



Y aunque algunos directivos y acudientes han dicho que sí, la organización sindical considera que no se cumplen las condiciones mínimas para garantizar la salud tanto de los estudiantes como de directivos y docentes.



“La alternancia es algo que pide el Ministerio de Educación y, por consiguiente, cada Secretaría de Educación lo tiene que retomar. El pasado 19 de junio los secretarios enviaron una carta y nosotros, como Sutev, respaldando que no volveríamos a clases hasta que se cumplan los protocolos de bioseguridad”, anotó.



Reiteró que los centros educativos tampoco tienen entre su personal gente idónea o capacitada para hacer la desinfección de todos los espacios escolares.



“¿Qué ha dicho el Ministerio en su sagacidad?, que va a mandar la plata para que esas instituciones se doten, pero si los muchachos pierden el cuaderno, el lápiz y el borrador, no me quiero imaginar qué pasaría con el tapabocas”, insistió Gaviria.



Reconoció que existen muchas dificultades para adelantar las clases en casa, por temas de conectividad y equipos de un importante número de estudiantes, pero aseguró que desde el magisterio el llamado es a la desobediencia civil.



Aunque algunos docentes han dicho que sí, siempre y cuando estén dadas las condiciones de bioseguridad.



Este es otro tema que preocupa a Gaviria, pues según explicó, los profesores no cuentan con una ARL como la mayoría de los empleados del país, sino que están cobijados por un Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.



“El magisterio no tiene Aseguradora de Riesgos Labores, ARL, nos enfermamos de Covid estando laborando, ¿quién va a pagar? Esto es lo que les he dicho a rectores y docentes que han dicho que sí al piloto de alternancia”, manifestó.



Por eso, ante la serie de problemáticas que vive el sector educativo, enfatizó que el regreso a clases no va a ser ahora, ni mañana, ni el próximo mes.



“Imaginemos que llegan los recursos del ministerio, cómo va a ser la contratación, dónde está el arquitecto que va a hacer la obra, cuánto tiempo tomarán las mismas. Eso no se hace de la noche a la mañana”, increpó Gaviria.



Dijo también que no entendía cómo iban a abrir los colegios y esperar que un solo portero tome la temperatura a 200 muchachos, además por qué dónde ubicarán los lavamanos para que se laven constantemente las manos.



Además, hay instituciones como La Milagrosa y Sagrada Familia que tienen mil personas en sus instalaciones, donde no se cumpliría con el distanciamiento social.



“El llamado es a una desobediencia civil total porque no hay los recursos. Que el Estado piensa mandar la plata, pero cuándo. Ahora hay que tener personas de bioseguridad, y si en años no han nombrado un conserje para que abra la puerta en muchos colegios, imagínese”, expresó.



Precisó que desde las directivas del Sutev han dicho no a la alternancia, posición que es conocida por el Alcalde y la Secretaría de Educación.



“Claro que queremos volver al supermercado, todos queremos volver a salir a la calle sin problemas, pero no hay las condiciones necesarias para hacerlo. Si tenemos contaminado al Alcalde, qué pasaría si se contagia un estudiante o un profesor, especialmente cuando el 30% de la planta docente es mayor de 60 años”, reveló.



Para Gaviria no hay dudas de que en agosto no va a haber regreso a clase, así haya un plan piloto y lleguen en quince días los recursos del Gobierno, entre otras cosas, porque, cómo van a ubicar a los niños en el salón de clases o será su traslado al colegio. Son muchas preguntas sin respuestas



Son nueve las instituciones Educativas que habrían acogido el Modelo Piloto de Alternancia. Del área rural son: Francisco Miranda, en el corregimiento La Buitrera; IE de Rozo; José Manuel Salcedo, en el Bolo; Sagrada Familia, en Potrerillo; Semilla de la Esperanza en Amaime y Tablones, en ese mismo sector.



Entre tanto, en la cabecera municipal serían Alfonso López Pumarejo y Pablo Sexto. Inicialmente serían 1700 estudiantes en promedio que entrarían a dicho programa, si los padres acceden a enviarlos.



Pero, para Gaviria, en las distintas reuniones que han sostenido con la Secretaría de Educación y otros sectores, lo más seguro es que las clases en casa se mantengan hasta el próximo año.



“Quiero decirles a los padres de familia que, si su hijo no aprendió a restar o a sumar este año, no importa, porque primero está la vida de su hijo y después veremos qué pasa”, manifestó.



En el municipio hay 1700 docentes, 1400 de ellos agremiados en el sindicato. 30% son mayores de 60 años y un número importante tiene enfermedades de base como hipertensión, diabetes, obesidad, etc. Además, de los 27 rectores, hay 14 que pasan de los 60 y habría otros tres próximos a cumplirlos.

Personero preocupado con el regreso a clases



El personero municipal, William Andrey Espinosa, también expresó su preocupación frente al Modelo Piloto de Alternancia.



En reunión con las secretarías de Educación y Salud, el representante del Ministerio Público advirtió la inexistencia de una caracterización en las Instituciones Educativas en cuanto al tema de bioseguridad que conlleva al contagio del covid-19 a estudiantes y familiares.