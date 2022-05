No guarde el paraguas, el Ideam dice que las lluvias irán hasta finales de mayo

A pesar de que se presentaron a comienzo de la semana en la ciudad días soleados, la CVC, el Ideam y la Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres de Cali prevén que el Fenómeno de la Niña se extenderá hasta finales de mayo.



Desde el Centro de Monitoreo y Control Hidroclimatológico de la CVC explicaron que la ausencia de lluvias, los aumentos en la temperatura y la alta sensación de calor que se dio, fue producto de un fenómeno de alta presión, que permitió despejar la nubosidad.



Sin embargo, las alertas en el departamento ante posibles deslizamientos de tierra e inundaciones se mantienen.



Lea también: Tenerife, Valle: en el páramo de Las Hermosas, la vida es más sabrosa



Juan Camilo Vallejo, director técnico ambiental de la CVC, aseguró que “mayo puede ser igual o incluso más lluvioso que abril, lo que puede llevar a crecientes súbitas por el aumento en las lluvias, no solo a nivel de cantidad sino de frecuencia”.



Igual apreciación compartió el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano, al afirmar que el Fenómeno de la Niña sigue activo, y es mayo el mes de mayor pluviosidad.



Por eso, “es importante que si van de paseo este fin de semana estén alerta, y si ven que el río cambia de color o aumenta de nivel, no duden y evacúen”, advirtió el funcionario.



Y es que eventos puntuales de precipitación han llevado también a que se reporten afectaciones en diferentes sectores del departamento.



Por ejemplo, en 19 cabeceras urbanas estudiadas, el 78 % se han damnificado por movimientos en masa; un 67 % por inundaciones; mientras que las avenidas torrenciales tienen una incidencia del 28 %.



De esos fenómenos, los deslizamientos, principalmente, han llevado al deterioro de vías rurales y urbanas, por lo que la Gobernación del Valle del Cauca instó al sector privado a sumar esfuerzos con el sector público y recuperar los corredores en mal estado.



Son ya 16 meses en los que las lluvias no han dado tregua en el país. En este orden, para reducir los riesgos, la CVC ha realizado 47 visitas a eventos puntuales en lo corrido del 2022, con acompañamiento, informes técnicos y recomendaciones a los municipios.



También se ha trabajado en el diseño de obras de control de erosión y control de inundaciones en localidades como Buga, Cartago, Versallez, el Dobio, Riofrio y Pradera. Así mismo, en los ríos Lili, Meléndez, Cañaveralejo, Aguacatal y Cali.



Le puede interesar: Más de 3 millones de vallecaucanos están habilitados para votar este 29 de mayo



Sumado a lo anterior, actualmente se avanza en el Plan Jarillón, que presenta un reforzamiento del 90 % del anillo y, a diferencia de los años 2010 y 2011, en el 2022 no se han dado filtraciones en el cuerpo del dique y tampoco ha sobrepasado su nivel.



Otra medida es la evaluación diaria de la capacidad de la represa La Salvajina, que está en este momento en un 55 %. Esto ha permitido, por ejemplo, “mantener estables los niveles del río Cauca, evitando inundaciones que en otros años eran frecuentes en sectores como Juanchito”, explicó el biólogo Pedro Nel Montoya.



No obstante, aunque las autoridades han adoptado todas estas medidas, es posible que casos como la reciente inundación en Candelaría se sigan presentando, debido a que, según expertos, estos hechos se asocian no con el desbordamiento de los ríos, sino con el funcionamiento de los sistemas de alcantarillado.