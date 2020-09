Manifestaciones en Palmira concluirán en el sector de la Versalles 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, al término de un consejo extraordinario de seguridad realizado el sábado pasado, anunció que este lunes se garantizará el derecho a la protesta pacífica en dicho municipio. Además, confirmó que la Policía hará un acompañamiento preventivo a la movilización, pero sin armas de dotación.



El mandatario dijo que luego de evaluar las medidas a tomar durante las jornadas de protesta que se llevarán a cabo a nivel nacional, se tomaron algunas decisiones como la ubicación de un Puesto de Mando Unificado, PMU, en el Comando Norte de la institución policial.



"El lineamiento del Ministerio de Defensa es que los policías que van a acompañar la marcha no porten armas de fuego, eso en Palmira no será necesario, porque las protestas en el municipio se van a realizar en paz", indicó al reiterar que en la ciudad el derecho de la ciudadanía a expresar su descontento por algunas situaciones se respeta.



De otro lado, el secretario de Seguridad, coronel (r) Álvaro Arenas, al instalar el PMU, en la mañana de este lunes, en la sede norte de la Policía, dijo que el objetivo es contar con una mesa de garantías para que las manifestaciones se lleven a cabo de manera pacífica y en paz.



En esta mesa estarán presentes representantes de la Personería y defensores de los derechos humanos.

Arenas agregó que habrá dispositivos policiales de prevención y también contarán con el apoyo de una reserva estratégica del Ejército en caso de que se presenten alteraciones del orden público.



"Estamos en el Centro Automático de Despacho del comando norte de la policía para mirar en tiempo real, a través de las cámaras, cómo se desarrolla la protesta. Esto no permitirá tomar medidas inmediatas ante cualquier situación para evitar que la jornada se nos salga de las manos", insistió.



Por otra parte, Teresa Consuelo Cardona, una de las organizadoras de la movilización, expresó que la misma estaba programada para las 9:00 de la mañana frente al Cementerio Central.



No obstante, se presentaron algunos retrasos, mientras la gente se congregaba en el sitio de encuentro.



La comunicadora y excandidata a la alcaldía de Palmira, informó que hay muchos motivos para salir a marchar este lunes, pero uno de los más importantes es el derecho a vivir en paz.



La mujer rechazó todas las expresiones de violencia que sacuden el territorio nacional, que se ven reflejadas en la muerte de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y jóvenes.



"Cada vez vemos cómo se deteriorado la paz en el territorio nacional y en nuestro territorio local. Son muertes de una gran violencia", aseguró.



La manifestación partió del cementerio Central tomó Calle 18 hasta llegar al Comando Sur de la Policía, donde harán un primer plantón.



Posteriormente, se dirigirán a la casa de Natalia Perlaza, la joven enfermera que murió durante un procedimiento policial, cuyo caso está en investigación.



Después tomarán la Calle 28 hasta la Carrera 29 para desembocar a la Calle 30, en el parque Bolívar, donde los diferentes voceros y líderes de la jornada se pronunciarán sobre lo que está pasando en el país, las decisiones del Gobierno, y especialmente la aprobación del decreto de modificación laboral, entre otros temas.



Luego subirán por la Peatonal hasta la Carrera 25 y retomarán la Carrera 28 para ir hasta la glorieta de Versalles, donde habrá una toma cultural, organizada por los jóvenes.



En este lugar se hará una olla comunitaria para que darles alimentos a todos los marchantes, a los cuales se les pidió llevar un recipiente para no usar elementos de icopor que van en contravía del cuidado del medio ambiente.



En la tarde se dirigirán al Comando Norte de la Policía, en la Calle 47 con Carrera 28 para reclamar por los derechos de la gente. Finalmente, se concentrarán nuevamente en Versalles donde permanecerán hasta las primeras horas de la noche.



"Lo que nos estamos jugando en este momento histórico es el derecho a vivir en paz. Por lo tanto, convoco a la ciudadanía, especialmente a aquella que eligió el programa que proponía una vida digna con garantías de derechos, este lunes, en la movilización 'Despierta Palmira'. Es una manifestación pacífica que busca interpretar la necesidad urgente de garantizar la paz", enfatizó.



Cardona hizo un llamado a los participantes a mantener los protocolos de bioseguridad, llevar gel y tapabocas y mantener la distancia social.