"Lo que piden los jóvenes son oportunidades": directora de Propacífico

El empresariado caleño, así como fundaciones y muchos ciudadanos se unieron, rápidamente después del paro nacional de mayo del 2021, para tratar de dar respuesta a muchas de las necesidades de los hogares más vulnerables de la ciudad.



De ahí nació Compromiso Valle, un proyecto planteado a 18 meses que a la fecha ha beneficiado a 20.000 personas y que ha sido liderado por unas empresas y fundaciones y 100 personas naturales que invirtieron $50.000 millones.



María Isabel Ulloa, directora de Propacífico, dice que este trabajo ha sido producto de escuchar a la comunidad y al mismo tiempo actuar. Pero considera que las soluciones definitivas para superar muchos de los problemas de Cali, en términos de seguridad alimentaria, educación y oportunidades, “que es lo que quieren los jóvenes”, dependen del sector público.



¿Qué cree que le dejó el paro nacional a Cali, que fue la ciudad donde ese proceso se vivió con más fuerza?



Hablo por nosotros, por lo que hemos hecho, creo que el paro fue una oportunidad para que el sector empresarial pudiera llegar mucho más a los territorios, generar un proceso de escucha, pero con miras a la acción, al hacer. Después de escuchar las necesidades y el anhelo de oportunidades de todos estos jóvenes y líderes, fuimos rápidamente a la acción, para ver qué se podía hacer y cómo nos podíamos articular con empresas de todos los tamaños, ciudadanos, instituciones como la Cámara de Comercio, Comfandi, y poder ser parte de la solución, entendiendo que, obviamente, la solución sobrepasa lo que podamos hacer nosotros desde el programa de Compromiso Valle. Partimos de la base de que la solución definitiva viene, a partir de lo que pueda hacer el sector público, entendido como gobiernos nacionales, departamental y municipal.



¿Con el municipio se ha logrado esa articulación de la que habla?



Hemos tenido una articulación muy importante con el Gobierno Nacional, DPS, Ministerio de Cultura, con diferentes secretarías del Municipio. Específicamente Compromiso Valle ha beneficiado a 20.000 personas, hasta este momento, pero reitero que la solución va más allá de eso y los gobiernos tendrán que hacer parte de la tarea.



¿Cuáles cree que son las principales necesidades que hoy tiene la ciudad?



Lo que hemos visto es una necesidad de oportunidades, lo que piden los jóvenes y los líderes en las comunidades son oportunidades, aquí nadie pide nada regalado ni pretendiendo quedarse toda la vida en el asistencialismo. Vemos jóvenes y personas con ganas de salir adelante, pero que requieren de ese apoyo inicial, ese empuje que es lo que estamos dando, a través de Compromiso Valle.

Otro tema en el que deben enfocarse las administraciones es el de la pertinencia educativa en la formación técnica y tecnológica y la inclusión social en las empresas. Lo que nos hemos dado cuenta es que hay jóvenes que están buscando oportunidades, que quieren empleo y empresas que quieren dar empleo, pero esa oferta y la demanda no se están hablando. Los jóvenes no hacen estudios técnicos ni profesionales pertinentes a lo que las compañías necesitan, y por otro lado, hay organizaciones que tienen requisitos de entrada altísimos y jóvenes, en niveles de vulnerabilidad grandes, no logran superarlos.



¿Usted cree que el empresariado caleño está mirando a los jóvenes de manera distinta, es una relación que puede florecer?



Ya floreció, porque justamente Compromiso Valle surge de la escucha activa de empresarios de todos los tamaños y de los ciudadanos, y hoy somos todos: esas comunidades con las que trabajamos, los jóvenes, y quiero resaltar que hay líderes de todas las edades, que llevan trabajando años en los territorios. Esto es la demostración que esa relación ya floreció.



¿Cómo lograr que ese ambiente de trabajo, del que habla, permanezca?



El paro nos dejó esa necesidad de hablar, conversar, actuar conjuntamente y creo que ese despertar no se apagará, no creo que los empresarios, jóvenes y comunidad tengan esa intención y debemos seguir avivándolo y trabajar por esta ciudad que es de todos.



¿En estos meses cuáles han sido los resultados de Compromiso Valle?



Son 20.000 personas beneficiadas, de estas, 9.600 han sido impactadas con los más de 100 comedores comunitarios, tanto en Cali como en Yumbo, Palmira y Candelaria. Para ello, hay unas gestoras que cocinan entre 80 y 120 raciones de comida diaria, para su comunidad, es un modelo que tiene corresponsabilidad, pues las personas pagan un recurso mínimo, entre $1500 y $2000, y el que no tiene dinero, paga con ayudas en el comedor.



También, en todo el eje de transformación de proyectos de vida hemos impactado alrededor de 5.200 personas y hemos apoyado más de 3000 emprendedores. Al final del año pasado logramos avanzar en ferias en las que estos pudieron tener ventas importantes. Y el eje de empleabilidad que este año será la estrella, tiene 317 beneficiados y 99 personas que se han ayudado a emplear.



¿Qué proyectos liderará este año Propacífico?



Compromiso Valle ha sido una labor clave, pero Propacífico sigue trabajando en su agenda de desarrollo, con todos estos proyectos de infraestructura como Tren de Cercanías, que este año esperamos tenga la factibilidad. También está la vía Buga-Buenaventura. Precisamente esta semana hicimos un llamado regional al Gobierno Nacional porque necesitamos que los tiempos se cumplan para poder ver adjudicadas las obras faltantes de este corredor a mitad de este año.



Se requiere hacer un confis para apropiar los recursos y eso está en manos del Ministerio de Hacienda y por eso el llamado a que se agilice.



También en la Mulaló Loboguerrero necesitamos que termine de negociar el Gobierno con el concesionario para que ya con licencia se pueda avanzar.



Vamos a seguir trabajando en los temas de recuperación del río Cauca y los temas de calidad educativa, tenemos que cerrar las brechas, después de dos años de pandemia en los que los niños no fueron al colegio.



También le propondremos a la ciudad la construcción de una hoja de ruta de Cali que incluya grandes proyectos conciliados.