Levantan temporalmente el bloqueo en la vía Buga-Buenaventura

Las comunidades afro e indigenas que por estos días han estado bloqueando la vía Buga- Buenaventura, en busca de mayores soluciones por parte del Gobierno Nacional, respecto a los daños causados por la ola invernal, levantaron este jueves de manera temporal el bloqueo de esta importante con el fin de que el Gobierno pueda respondar prontamente.



"Hemos decidido abrir el cierre de la vía y nuevamente estamos esperando respuesta del gobierno. Daremos hasta las 9:00 de la mañana. Estamos siendo claros y reiterativos de que no es una sola etnia que se encuentra participando en esta manifestaciones, somos todas las organizaciones que estamos dentro de esta causa que es la ola invernal", aseguró uno de los manifestantes.



No obstante, a la altura de los sectores conocidos como El Credo, La Delfina, Los Tubos, La Víbora y Loboguerrero, el gremio de camioneros decidió no abrir el paso, ya que estan exigiendo a estas comunidades que levanten definitivamente el bloqueo y no sigan perjudicando el paso hacia buenaventura, pues siguen generando millonarias perdidas.



"Los trasportadores que estamos aquí atravesados no vamos a desbloquear ni a dar paso para que no vayan a haber enfrentamientos de unos con otros. Aquí la gente está parada, atravesamos las mulas y que pasen entonces por encima. Porque abren, vuelven y cierran a las 9:00 y nos quedamos en Buenaventura varados. Que destapen definitivamente o no se mueve nadie de aquí", señaló uno de los representantes del gremio camionero.



Por su parte, el Gobierno Nacional aseguró que a las 9:00 a.m. llegara una comisión especial para adelantar los dialogos en esta zona y de esta manera evitar que se sigan presentanto los bloqueos.