Las medidas por la pandemia del coronavirus que regirán en Palmira desde este 1 de agosto

Natalia Moreno Quintero

La Alcaldía de Palmira expidió este jueves, 30 de julio, el decreto 875 que limita la circulación de los ciudadanos a partir del sábado 1 de agosto en toda la jurisdicción del municipio.



Las medidas se toman ante el aumento significativo de los contagios por covid-19 y una mayor regularidad en el número de decesos registrados en la ciudad.



El alcalde Óscar Escobar, durante una transmisión en vivo, informó de las nuevas disposiciones que han generado rechazo en algunos sectores, especialmente del comercio, que las consideran contraproducente porque agravarían la crisis económica que viven por cuenta de la emergencia económica y social decretada en marzo.



Escobar afirmó que le han dado 'palo' en las redes porque hasta este jueves no aparecía el decretado firmado, pero explicó que debió esperar la aprobación del Ministerio del Interior antes de promulgarlo oficialmente en la página de la Alcaldía, www.palmira.gov.co, donde podrá ser consultado por todos los palmiranos.



"Como Alcalde este es mi trabajo, por supuesto recibo todo el palo y todas las críticas que sean necesarias, es parte de mi trabajo. El Decreto firmado salió hace una hora (7:00 de la noche de este jueves), porque no lo puedo hacer yo solo, además no es mi forma de hacer las cosas, me gusta hablar, concertar, medir muy bien lo que estamos haciendo, pero además de esto hay unos controles de legalidad por parte del Ministerio del Interior", subrayó.

Lea además: Invima emite alerta sanitaria por mascarillas KN95 defectuosas



Agregó que una de las condiciones que puso el Gobierno para aprobar las nuevas medidas, es que las mismas empiecen a regir desde este 1 de agosto.



Por eso, este viernes la circulación en la ciudad será conforme al Decreto 844 que establece que las personas que tengan el pico y cédula terminado en 4, 5 y 6 podrán salir a hacer sus diligencias.



El nuevo decreto, el 875, entrará en vigencia desde las cero horas (00:00 a.m) del 1 de agosto hasta la cero horas (00:00 a.m) del 1 de septiembre.



En su artículo primero establece que se limita la circulación de las personas en la jurisdicción del municipio de Palmira los días lunes, martes, miércoles y jueves conforme a su último número de cédula así:

Lunes 1, 2 y 3; martes, 4, 5 y 6; miércoles, 7 y 8 y jueves 9 y 0.



El Alcalde anotó que los viernes, sábado y domingo, se aplicará una cuarentena total en toda la población desde las cero horas (00:00 a.m) del viernes hasta las cero horas (00:00 horas) del lunes siguiente.



Además, durante los días señalados habrá toque de queda y estará restringida la circulación en todo el municipio.



El decreto también establece, en su artículo tercero, la restricción vehicular en el centro de la ciudad a partir de la expedición de esta norma y hasta el 31 de agosto de 2020 a la media noche (11:59 p.m.); esto con el propósito de evitar conglomeraciones y garantizar el derecho a la salud de los palmiranos. Es así como en el sector céntrico solo se permitirá el ingreso de peatones.



El mandatario local anunció que habrá puntos controlados de acceso, que serán definidos por las secretarías de Salud y Gobierno, donde se verificará pico y cédula, se realizarán tamizajes de temperatura y síntomas, y se exigirá el uso obligatorio y adecuado de tapabocas.



Solo podrán movilizarse y transitar quienes estén dentro de las excepciones establecidas en el Decreto Municipal No. 844 del 15 de julio de 2020 y las contempladas en el presente decreto.



Entre tanto, el horario de cargue y descargue en la zona céntrica será en entre las 12:00 del mediodía y hasta las 2:00 de la tarde y solo podrán ingresar a las zonas de tránsito restringido los domiciliarios debidamente identificados por los establecimientos de comercio ubicados en ese sector.



Las personas, entidades y/o negocios que incumplan lo dispuesto en este decreto, serán sancionados con una multa tipo 4 equivalente a novecientos treinta y seis mil trescientos veintitrés pesos ($936.323).



Escobar expresó que facilitó un link, el lunes pasado, una vez dio a conocer las nuevas disposiciones, que solo entrarán en vigencia este sábado, para que las personas dejaran sus comentarios y opiniones frente a estas medidas.



"Ese mismo día (lunes), realizamos una reunión, que no ha sido la única, porque en el último mes y medio nos hemos reunido seis veces con los gremios, yo he estado presente, para conocer sus cifras y los difíciles momentos que está viviendo en la ciudad", acotó.



Y reiteró: "Por supuesto que entiendo y me dieron mucho palo, porque sé que muchos comerciantes me taggean en las redes, y dirán ¿cómo ustedes dejaron que el Alcalde tomara esa decisión? A mí me han enviado cartas y me han dado todo el palo por tomar esta decisión, pero es la decisión correcta, que tenemos que tomar".



Escobar manifestó que el hecho de haber permitido la participación de la ciudadanía para que opinara sobre estas disposiciones, les permitió modificar algunas decisiones respecto a los vehículos de carga que vienen de Buenaventura con destino a las Zonas Francas del municipio; la circulación de los colaboradores de los centros de investigación asentados en la ciudad como Ciat, ICA y Agrosavia, así como las personas que trabajan en Cali, etcétera.



"Dado que no se pudo tomar una decisión como hubiera sido lo deseable, entre todos los municipios de alrededor, un poco como se hizo en Antioquia, pues hay que reconocerles ese derecho a las personas en esos días de 4 y 3, ahora que se reactivan algunas universidades o que tengan que ir a trabajar a otros municipios. Siempre y cuando tengan su certificación, podrán salir de Palmira. Esta fue una de las excepciones que nos pidió mucha gente", puntualizó.



También el sector de la construcción y los bancos le escribieron y fue aprobado que estos últimos puedan realizar trabajo administrativo a nivel interno, pero sin abrir al público, los días de cuarentena total.



"El chiste de este ejercicio no es llenarlo de excepciones, el chiste es que logremos que esos tres días Palmira baje la velocidad a sus interacciones sociales y por lo tanto baje la forma como se está multiplicando la enfermedad. Hay gente que dice irónicamente que será que el covid-19 de lunes a jueves se va de paseo y solo aparece el viernes y sábado, por supuesto que no. El covid está todos los días aquí entre nosotros y si no fuera por la situación económica tan dura que vivimos, habría decretado el cierre total de la ciudad", subrayó.



En Palmira, según datos recientes de la Secretaría de Salud, los contagios suman 594 casos, 253 mujeres y 341 hombres, de los cuales 225 se encuentran recuperados.



Hasta este jueves los decesos confirmados eran 17, aunque estaban en estudio algunos otros casos sospechosos, pero hasta tanto no se tenga certeza no se dará a conocer la cifra.



Pero, lo más preocupante de este reporte, es que el nivel de ocupación de las UCI en el municipio alcanzó el 90%.



Los pacientes con covid-19 en unidad de cuidados intensivos son 19 que corresponden al 68.8% de esa ocupación.