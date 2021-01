angela marcela alvarez

Un grupo significativo de ciudadanos denominado “Rescatemos a Tuluá” logró la inscripción ante la Registraduría Especial del Estado Civil del Comité de Revocatoria del mandato del actual alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, por considerar que el Mandatario local no incorporó a su Plan de Desarrollo las propuestas que hizo en su programa de gobierno.



Así lo indicó el promotor de esa iniciativa, Jhonatan Chávez, quien dijo que “este proceso lo hemos iniciado en virtud del inocultable y generalizado descontento ciudadano no solo por el errático manejo que el mandatario le ha dado a la emergencia derivada de la pandemia covid-19 sino también por sus improvisadas, desacertadas e ineficaces decisiones en materias como la seguridad ciudadana, cuyo balance registra un incremento del 40% en los índices de homicidios”.



Asimismo, los líderes de ese comité de revocatoria aducen que ven con preocupación el deterioro físico que se registra en la ciudad y los graves problemas de seguridad y movilidad que se presentan en la zona urbana del municipio.



Cumplida esta etapa del proceso se espera la convocatoria a las partes a una audiencia pública que debe fijar en los próximos quince días hábiles el Consejo Nacional Electoral, CNE.



Lea también: Ospina pide a caleños que se fueron de 'puente' que se aislen al regresar a casa



En ese escenario, los promotores de la iniciativa ciudadana deberán justificar los motivos de la insatisfacción de los tulueños y el incumplimiento al Plan de Desarrollo por parte del alcalde John Jairo Gómez Aguirre.



En esa audiencia, el alcalde, sus secretarios de despacho y asesores deberán desvirtuar las motivaciones de los promotores de la revocatoria de su mandato y finalmente el CNE establecerá sí autoriza o no a la Registraduría la entrega de formularios para dar inicio a la recolección de firmas o archiva la iniciativa popular.



Esta sería la primera vez en la historia político administrativa del municipio de Tuluá, que un grupo de ciudadanos logra la inscripción de un comité que busca la revocatoria de su mandatario.