Incendio forestal afectó cerca de 10 hectáreas en zona montañosa de Palmira

Natalia Moreno Quintero

No menos de diez hectáreas afectadas habría dejado un incendio de cobertura vegetal registrado este jueves, en zona montañosa de Palmira.



El fuego se habría iniciado hacia las 6:00 de la tarde, en la vereda Santa Teresa, corregimiento La Quisquina, cuando al parecer propietarios de una finca iniciaron un fuego controlado con el propósito de limpiar el terreno para después sembrar una leguminosa.



Sin embargo, las llamas rápidamente se salieron de control y empezaron a extenderse por toda la zona amenazando con llegar a otra vereda y comprometer algunas viviendas de los campesinos del sector.



Habitantes de la misma comunidad rápidamente ayudaron a controlar el fuego con la intervención de nueve unidades bomberiles y una máquina extintora, que permanecieron en la zona hasta la madrugada de este viernes, logrando evitar que el incendio se propagara poniendo en peligro la vida de los habitantes del lugar y cultivos.

En la mañana de este viernes, ante la información de que las llamas seguían activas, doce unidades del organismo de socorro y un carro de apoyo, con el acompañamiento de la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres, regresaron nuevamente al sitio de la emergencia para verificar que algunos focos estuvieran completamente apagados.



Camilo Saavedra, director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, expresó que el incendio de cobertura vegetal comprometió alrededor de diez hectáreas de la parte alta del corregimiento La Quisquina, considerada una reserva natural por su enorme riqueza en fauna y flora.



"Con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira, hemos estado atendiendo un incendio de cobertura vegetal que se presentó desde este jueves. Aproximadamente unas diez hectáreas han sido consumidas por el fuego. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para evitar hacer quemas, que, aunque es una práctica cultural que tenemos arraigada, en este momento no es oportuno", dijo.



Insistió que es necesario que la comunidad no haga quema de residuos de material vegetal que se producen en las fincas porque en esta época es cuando existe un mayor riesgo de propagación de los incendios por la incidencia de los vientos del norte.



Agregó que de esta manera se evitará que estas situaciones se salgan de control y atenten contra los recursos naturales del municipio.



Por su parte, el sargento Hárold Hernández, del cuerpo de bomberos, indicó que acudieron este jueves al sitio del incendio que era bastante grande, en la vereda Santa Teresa, pero aseguró que se desconocen las causas del mismo.



No obstante, pidió a la comunidad asentada en la zona abstenerse de hacer quemas controladas.



"No es el momento para hacer estas quemas porque se les sale de las manos y es lo que puede estar ocurriendo en este momento. Estuvimos aquí hasta altas horas de la madrugada, dos de la mañana, con nuestras unidades y hoy (viernes) madrugamos para verificar los puntos calientes", anotó.



Reveló que hay una zona bastante grande devastada por el incendio, por eso insistió en la importancia de no hacer quemas controladas, en ningún momento.