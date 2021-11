Icbf ordenó cierre de hogar sustituto en el Valle donde habrían abusado a menor, de 13 años

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, ordenó el cierre de un hogar sustituto en Roldanillo, norte del Valle, donde se habría presentado un caso de presunta violencia sexual contra una menor de 13 años.



A través de un comunicado, el Icbf confirmó que la menor estaba bajo su custodia, junto con sus cuatro hermanos, por presunta negligencia de su madre.



"Al inicio de la pandemia me quedé sin trabajo, entonces yo iba a viajar a recoger café y en ese momento el Icbf me ubica y me exige firmarle una custodia a cada uno de mis familiares para no retirarme los niños. Eso, basado en esa época, yo consumía cannabis y también consumía licor. Fui algo descuidada con mis hijos, pero nunca tuvieron una prueba de encontrarlos solos o de maltrato", dijo la mujer en una entrevista con Blu Radio.

Lea también: Feminicidios en Cali han disminuido un 75 % en 2021, según cifras de la Policía



Inicialmente la menor fue trasladada a la casa de uno de sus familiares, sin embargo, el Icbf la llevó a un hogar en Roldanillo, Valle. Desde allí, la adolecente le hizo saber a su madre sobre su inconformidad en dicho lugar y que incluso, habían iniciado su proceso de adopción.



"Yo me acerqué y pedí que me explicaran eso, porque no era justo que la niña estuviera en un proceso de adopción cuando yo estaba haciendo presencia para recuperar a mis hijos. La doctora no me dio respuesta, lo único que me dijo fue que era un proceso y tenía que esperar a una audiencia, que se comunicaba conmigo pero eso nunca pasó", expresó la madre de la menor.



En octubre, la menor se fugó del lugar y estuvo desaparecida durante 12 días, hasta que su madre pudo encontrarla. Fue ahí cuando le contó que un hombre de 22 años aproximadamente, que habría crecido en ese mismo hogar, había abusado sexualmente de ella.



"Este tipo le agarra las manitos con una de sus manos, la aprieta y le baja su short y hace lo mismo con su ropa y abusa sexualmente de mi hija. La niña dice que ese momento se le hizo eterno y sintió mucho dolor. El Icbf está diciendo que ellos entablaron una demanda por los abusos en el hogar sobre mi hija y eso es mentira. La demanda la entablé yo personalmente", contó la mujer.



Según el comunicado, el Icbf activó la ruta de atención en salud para la niña, quien se encuentra ubicada en otra una unidad de servicio y trabaja de la mano con las autoridades administrativas para garantizar su bienestar y esclarecer los hechos.



De igual forma, la madre de la víctima pide que se haga justicia por lo sucedido en el hogar sustituto.