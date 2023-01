"Hoy renazco a la vida": Gobernadora del Valle  superó el cáncer

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, anunció que terminó su tratamiento contra el cáncer que le había sido diagnosticado en 2020.



"Hoy renazco a la vida y le agradezco a mi Dios por darme esta nueva oportunidad. Me comprometo con Dios y con la vida a continuar consagrando mi existencia al servicio de las personas, seguir trabajando por las comunidades, por mi Valle del Cauca y por la paz de mi país", dijo la mandataria, luego de tocar la campana en la Clínica Imbanaco.

Hoy toqué la campana que hacemos sonar las personas cuando le ganamos la batalla al cáncer.



Tengo muchas emociones encontradas y reflexiones que quisiera compartir para que le sirvan a las familias que hoy comienzan su lucha contra esta enfermedad.



Les comparto este hilo: pic.twitter.com/1VKfEQcugn — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) January 9, 2023



“Hoy toqué la campana que hacemos sonar las personas cuando le ganamos la batalla al cáncer”, aseguró Roldán, quien fue declarada libre del Cáncer de Linfoma no Hodgkin (LNH) con el que fue diagnosticada en septiembre de 2020.



Por medio de un hilo de Twitter, la Gobernadora contó a sus seguidores sus vivencias con esta enfermedad: “Les confieso que soy una persona de desafíos. Cuando me retan a lograr algo, me envalentono y me aplico, pero estos años han sido la mayor adversidad de mi existencia, asumí la Gobernación y me tocó la pandemia, estallido social, me dio cáncer, Covid, ¡Dios! yo no sé cómo hice”.



Además, aprovechó para agradecer el apoyo de su familia y amigos durante su tratamiento. "Gracias a mis hijos, a todos mis compañeros y amigos que siempre estuvieron dando aliento y acompañándome con sus oraciones", escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.



La Gobernadora también envió un mensaje a quienes luchan contra esta enfermedad. "En lo posible, no detengan sus vidas: trabajen, escriban, dibujen, canten, traten de estar muy activos. No se queden en una cama esperando el final, si Dios nos llama iremos a su encuentro, pero si no, aprovechemos la vida hasta el último momento", dijo Roldán.