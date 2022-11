Hombre falleció ahogado luego de ingresar sin autorización a represa en Bolívar, Valle

Un hombre falleció ahogado en la represa Sara Brut, ubicada en zona rural del municipio de Bolívar, Valle. Las autoridades siguen en la búsqueda del cuerpo.



La víctima de este lamentable hecho fue identificado como José Daniel Merchán, de 28 años, oriundo de Bugalagrande. Al parecer, el hombre junto con un compañero ingresaron al embalse en estado de alicoramiento y sin autorización.



"Dos personas ingresaron sin autorización a la represa y supuestamente estaban en estado de alicoramiento, se sumergieron a nadar, uno de ellos salió ileso y el otro no salió", le dijo a Blu Radio Jorge Enrique Sánchez, gerente de Acuavalle.



Los organismos de socorro expertos en buceo avanzan en las labores de búsqueda para encontrar el cuerpo y entregarlo a la familia de la víctima.



"El señor alcalde gestionó ante la unidad de Gestión del Riesgo a nivel nacional unos socorristas expertos en buceo y llegaron para iniciar la búsqueda pero hasta ahora, no se ha hallado todavía el cuerpo sin vida", añadió el gerente de Acuavalle.



En repetidas ocasiones la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, ha realizado llamados a los vallecaucanos y turistas para que no utilicen el embalse de Sara-Brut para actividades recreativas o acuáticas, luego de que en el 2018, un joven deportista muriera ahogado mientras nadaba en la represa.