Hermanas fallecidas en accidente de tránsito en el Valle iban a visitar una tía

Las tres hermanas que fallecieron este fin de semana en un trágico accidente de tránsito registrado en la vía Andalucía-Cerritos, iban con la ilusión de visitar a una tía en Puerto Tejada, Cauca. Sin embargo, el carro Renault Sandero, conducido por Luz Dary Restrepo Rodríguez, chocó a las 10:45 a.m. de este lunes contra un poste de alumbrado público luego de que la mujer perdiera el control del automóvil tras experimentar un posible microsueño. Lo que empezó como una visita a la tía Selmira Rodríguez, terminó en tragedia para esta familia de Sevilla, Valle. El accidente dejó como saldo tres víctimas mortales, dos de ellas en el sitio: Luz Alba Restrepo Rodríguez, de 47 años, y Luz Dary Restrepo Rodríguez, de 49 años. La tercera víctima fatal fue Luz Elena Restrepo Rodríguez, de 48 años, quien murió después de haber sido ingresada a la clínica María Ángel de Tuluá. Otros familiares, que iban en el carro y resultaron heridos, fueron identificados como Bernardo Antonio Restrepo Marín y Gladys Restrepo Rodríguez, los cuales reciben atención en ese hospital. Hernando Restrepo, hermano de las tres víctimas fatales, dice que "se fueron tres luces para el cielo, no solo por lo que representaban sus hermanas, también porque las tres tenían como primer nombre: Luz". "Éramos 12: seis hombres y seis mujeres, ahora quedan solo tres hermanas, es un golpe muy duro que uno nunca se espera", dice mientras recuerda que Luz Dary y Luz Alba, residentes en Bogotá, habían viajado a Sevilla aprovechando el puente festivo para visitar la familia y para estar en el cumpleaños de una sobrina. Los últimos momentos compartidos fueron el domingo en la tarde cuando se reunieron varios de los hermanos, incluyendo a Luz Elena, la otra víctima y quien desde hace más de 20 años era pastora de la iglesia Cristo Salva, en el barrio Siracusa de Sevilla. "Como eran cristianas no eran de fiesta ni nada, por eso se reunieron por la tarde para compartir y al día siguiente (lunes festivo) viajaban para Puerto Tejada a visitar a una tía que está muy enferma", cuenta Hernando. "Pudo haber sido por causa de un microsueño que haya ocurrido el accidente porque mi hermana Luz Dary se acostó a las 10:00 de la noche el domingo y además ella le dijo a mi hermana Gladys que tenía dos días de trasnocho, se cree que no alcanzó a dormir lo suficiente", dice el familiar. El vehículo en el que viajaron era propiedad de Luz Elena, sin embargo, de los viajeros solo Luz Dary sabía conducir. Las tres mujeres murieron en la mañana de este lunes, dos de ellas en el lugar del siniestro. Los familiares de las víctimas se encuentran aún en Tuluá adelantando los trámites para el traslado de los cuerpos a Sevilla, así como también están pendientes de la evolución de Gladys y Bernardo, quienes resultaron heridos. "Nos dicen que están fuera de peligro. Mi hermana Gladys tiene una fractura en una pierna, la tienen que operar, y mi papá tiene una costilla rota y golpes en la cabeza pero dicen que no son de gravedad y que los dos han reaccionado bien", contó Hernando Restrepo.