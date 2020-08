Alejandro Cabra Hernandez

Gobernadora dice que continuará reactivación económica si no aumentan casos de covid-19

Ante el anuncio del presidente de la República, Iván Duque sobre la culminación de la cuarentena por el coronavirus a partir del 1 de septiembre, cuando empezará una nueva fase de aislamiento selectivo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán señaló que el Valle del Cauca continuará con la estrategia del modelo ‘acordeón’ que consiste en reactivar las labores en distintos sectores de la economía, pero que estas se cierran en caso de un aumento de los contagios de covid-19.



“El aislamiento social ha ido terminando paso a paso con la reapertura de restaurantes, con los gimnasios está semana, y en general con muchas actividades que se han reiniciado. Sin embargo, no es la terminación de un aislamiento completo, toda vez que los eventos masivos, la atención en discotecas, en las ferias o eventos que generan aglomeraciones no pueden darse. Eso significa que, aunque hay un aislamiento que ha venido disminuyendo, se debe continuar con las medidas de bioseguridad en eventos donde hay más de 10 o 15 personas, eventos en los cuales se puede poner en riesgo nuestra salud o con quienes compartimos”, dijo la mandataria.



Señaló la Gobernadora que efectivamente “vamos por buen camino, pero hay que tener en cuenta lo que hemos manifestado siempre y es que este es un modelo ‘acordeón´, en el que se hacen unos ensayos para ver cómo nos va y si no aumentan los casos creo que continuaremos en esa esta perspectiva de dinamizar la economía y empezar a recuperar todos los empleos que hemos perdido”.



El aislamiento selectivo irá inicialmente hasta el 30 de septiembre, tiempo en la cual las restricciones serán menores para la movilidad de las personas.