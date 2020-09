Estudio sobre construcción de Terminal en Palmira arrancaría en octubre

Andrés Camilo Osorio

En octubre arrancaría el estudio de prefactibilidad de la Central Intermodal de Transporte del municipio de Palmira, luego que el Concejo aprobara, la semana pasada, el proyecto de acuerdo sobre vigencias futuras.



Desde hace 20 años se viene hablando de la necesidad de contar con una infraestructura que brinde condiciones, no solo de confort, sino también de seguridad a los palmiranos a la hora de abordar los buses intermunicipales e interdepartamentales.



Sin embargo, pese a un estudio realizado en el 2016, estar incluido en el POT del año 2000, en el Plan Vial de Tránsito y Transporte y en el Plan Estratégico de Movilidad Territorial, no se había iniciado un proceso de estructuración formal.



El arquitecto Carlos González, gerente del CIT-Palmira, explicó que la Central Intermodal será una infraestructura que servirá de soporte a la operación del transporte intermunicipal e interdepartamental, además de hacer conexión con el transporte público de pasajeros local.



Expresó que la Administración actual tomó la decisión de empezar los estudios formales para estructurar el proyecto, razón por la cual este año adelantará la contratación del estudio de prefactibilidad del mismo.

La idea es que arranque en el mes de octubre y que esté listo en abril del 2021, posteriormente vendría el estudio de factibilidad, diseños de ingeniería para construcción, el proceso constructivo y finalmente la puesta en operación.



"En ese momento lo que conseguimos fue que el Concejo municipal nos aprobara unas vigencias futuras que nos permiten contratar los estudios de prefactibilidad, que arrancan este año y terminan en abril del año que viene", dijo González.



Expresó que lo que se plantea no necesariamente sería una terminal, porque en función de las características del municipio y el número de viajes diarios que se realizan, podría tratarse de una terminal, una estación integración, una terminal de transferencia o algo similar.

Encuentre más noticias sobre el municipio de Palmira aquí



Por eso, insistió que inicialmente lo que se tiene es el consenso sobre la necesidad del proyecto, pero respecto a qué tipo de infraestructura sería, dónde estaría localizada, cuál sería su modelo de operación, costos de construcción o de operación, participantes, es decir, del sector público o privado, o una sociedad mixta, solo quedará definido una vez esté listo el estudio.



"Es un sistema que hace posible que el transporte público intermunicipal e interdepartamental tengan un punto de conexión con los servicios de transporte urbano, colectivo e individual como son los taxis. Sin mencionar que tendrá mucho que ver con el futuro Tren de Cercanías del Valle", indicó.



González precisó que el costo de la obra aún no se ha definido, pero al realizar un análisis de infraestructuras similares en municipios con características parecidas a las de Palmira, podría estar alrededor de unos $30 mil millones.



No obstante, recalcó que lo anterior dependerá de la tipología, sitio o dimensiones de la obra.



"También revisamos, por ejemplo, los costos de las terminales de cabecera del sistema MÍO que es una tipología que podría ser aplicada para Palmira", manifestó.



El funcionario aclaró que, aunque el proyecto es de inversión pública, si en el futuro los estudios indican que se requiere un modelo mixto, se tendría que revisar el esquema de transacción en el que se asocian lo público y lo privado.



Asimismo, y ante la preocupación expresada por la ciudadanía frente al deficiente servicio de transporte público de pasajeros, argumentó que el objeto principal de la Central Intermodal es resolver una necesidad específica, que debe ir de la mano de un proyecto que debe ser abanderado desde la Secretaría de Tránsito para afrontar la crisis del transporte público en el municipio que viene presentándose desde antes de la pandemia.



"El problema es estructural y seguramente tiene que ver con el diseño de la empresa Tupal, (Transporte Unificado de Palmira). Lo que no puede ocurrir es que los habitantes de Palmira se queden sin transporte público. Ese proceso paralelo es necesario porque esa es la garantía de que sin importar en qué sector usted viva, tenga la posibilidad de llegar de manera ágil y a un precio razonable, hasta está la central; de lo contrario, lo que ocurriría es que la gente no la use y eso es un riesgo", sostuvo.



La terminal además de prestar el servicio de transporte también contaría con otras actividades de tipo comercial y de servicios, pues la idea es que se vuelva una especie de complejo.



"Este será un proyecto razonable para el municipio de Palmira, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras. Será un proyecto que responda a una necesidad ciudadana y no necesariamente tendrá que tener un retorno financiero, pero tiene que ser una infraestructura razonable para que no se convierta en un elefante blanco, como tantos otros que vemos en el país", dijo.



Finalmente, González añadió quien reveló que hace más de una semana se reunieron con no menos de 25 empresarios y representantes del transporte público intermunicipal y también empresas de taxis para explicarles en qué consiste el CIT, afirmó que el ambiente entre los transportadores era receptivo.



Pero reconoció que la Central implicará hacer cambios importantes como el reordenamiento de las rutas del transporte intermunicipal al interior de la población lo que tiene necesariamente una relación directa con el sitio donde se construya la obra.



"Este es un tema sensible, teniendo en cuenta que para el sector transportador una terminal implica una tasa de uso que es el cobro que hace la terminal por despachar y recibir buses, pero también los empresarios deben tener en cuenta la seguridad de los usuarios".



Acotó que para el estudio de prefactibilidad le fueron aprobados a la Alcaldía $480 millones.

Taborda, único concejal que no votó el proyecto de Acuerdo



El concejal Felipe Taborda que no asistió a la sesión del Concejo donde se aprobaron las vigencias futuras al alcalde, subrayó que pese a no ser abogado tenía muchas dudas jurídicas.



Aseguró que existían temas más importantes a debatir teniendo en cuenta que ya había otros estudios aprobados en administraciones anteriores. Por eso, se mostró en desacuerdo de pagar tanto dinero por nuevos estudios.



"Además viendo que todas las terminales intermedias están quebradas no me parecía justo. De dónde van a invertir $50 mil millones si los empresarios saben que no es un proyecto rentable. Eso no lo hacen", afirmó.



Reiteró que el gremio del transporte difícilmente le apostará a esa iniciativa porque es mucha la inversión que se requiere.



De otro lado, Gustavo Builes, gerente de Tupal, indicó que el estudio de prefactibilidad dirá si la Central es viable o no.



Agregó que ese estudio debe incluir un diagnóstico del plan de movilidad actual de la ciudad y el tema crítico del transporte urbano que fue totalmente arrasado por la informalidad: mototaxistas y taxis colectivos.



"El transporte urbano fue arrasado por la informalidad y llevó a Tupal, Transporte Unificado de Palmira, a la quiebra, lo más seguro es una demanda del operador contra el municipio", enfatizó.

El estudio también tendrá que tener en cuenta el tren de cercanías, pero para Builes pasará mucho tiempo para que este sea una realidad, pues según dijo, sus altos costos requerirán de una alta demanda de usuarios que, en este momento, será difícil de lograr.