Juan Felipe Delgado Rodriguez

Ante el alarmante incremento, en los últimos días, en el número de casos positivos de covid-19, en el municipio de Palmira, la Secretaría de Salud de esta localidad no descarta la posibilidad de cerrar de nuevo, completamente la ciudad, como sucedió a comienzos de la pandemia.



La titular de ese despacho, Clara Inés Sánchez, reconoció que hay una gran preocupación frente a las cifras de los últimos días, pues el sábado pasado, en un solo día, se reportaron 50 casos nuevos.



Entre tanto, este martes, 5 de octubre, según datos de la Secretaría de Salud del Valle, el número de contagios llegó a 37.

"Nosotros tenemos unos indicadores que vamos revisando constantemente de manera semanal, para ir verificando cómo está el comportamiento principalmente del RT (tasa de reproducción), indicador epidemiológico que nos habla de la transmisibilidad, de la velocidad de la transmisión, que hemos tenido controlado en las últimas semanas", dijo.



Lo anterior les ha permitido hacer el acompañamiento de las reaperturas biosaludables. Sin embargo, enfatizó, no deja de preocuparles que este fin de semana, en un solo día, les notificaron 50 casos positivos.



"Durante dos semanas sostenidas se estaban presentando entre 12 y 25 casos. Pero estos últimos datos nos pueden alertar diciendo que seguramente el RT empezó a crecer y si es así toca empezar a tomar medidas restrictivas, nos tocaría empezar a analizar el comportamiento de los ciudadanos", precisó.



Para la funcionaria, en el control de la enfermedad, el municipio depende casi que completamente de la corresponsabilidad social de los ciudadanos.



No obstante, esto no fue lo que vio el pasado fin de semana, cuando en un sector de la ciudad pudo observar lugares repletos de gente.



Por eso, hizo un llamado de atención a los dueños de los establecimientos porque en manos de ellos está la responsabilidad del control para evitar las aglomeraciones.



"Si ellos no acatan las órdenes y las instrucciones, significa que la gente va a seguir enfermándose, entonces nos tocará volver a cerrar, no por decisión nuestra, sino por falta de responsabilidad; que sea este el momento pertinente para llamar la atención de todos los palmiranos y dueños de locales", subrayó.



Desde la Secretaría de Salud, dijo, se viene trabajando en actividades de inspección, vigilancia y control, además de participar en las distintas mesas de trabajo con todos los sectores y también en los operativos para contrarrestar la enfermedad.



En cuento a la disminución de las cifras en algunas ciudades como Buenaventura, donde rápidamente la enfermedad alcanzó el pico, Sánchez sostuvo que estaría relacionado con la nueva normatividad que ha llevado a disminuir el número de toma de muestras.



En Palmira también se vivió esta situación, pero desde hace mes y media la dependencia de salud comenzó a trabajar con las EPS para que realizaran la búsqueda activa no solo de pacientes con síntomas, sino también de aquellos con riesgo y los contactos.



"Volvimos a subir el número de muestras que estábamos haciendo y esto también contribuyó a que aparezcan mucho más positivos porque estamos haciendo un mayor rastreo", afirmó.



La Secretaria insistió de que de continuar aumentando el número de casos positivos en la ciudad, tendrían que tomar medidas restrictivas como volver, no solo a implementar el pico y cédula, sino también a cerrar sectores.

"Podríamos detener nuevamente la movilidad, es decir, podríamos volver a cerrar completamente la ciudad", puntualizó.