"Esto lo superamos volviendo a reactivar el empleo": Clara Luz Roldán

Erika Mantilla

El Valle del Cauca hoy tiene modestas pero reales perspectivas de reactivación económica, en buena parte basadas sobre los proyectos y las obras de infraestructura que el Departamento impulsa: la concesión de la malla vial y el dragado del puerto de Buenaventura son quizás las de mayor dimensión, al igual que el Tren de Cercanías.



A más tardar dentro de mes y medio, la Gobernación estaría contratando el estudio de factibilidad del trazado, cuyo primer tramo en ejecución será el de la línea que conecte a Cali con Jamundí.



Durante #ElValleResponde, espacio de conversación que a través de Facebook Live abrió la Administración regional en alianza informativa con El País, la gobernadora Clara Luz Roldán dijo este viernes que aunque la prioridad es la salud de los vallecaucanos, su otro objetivo urgente es poner en funcionamiento las herramientas que permitan dinamizar la economía regional lo más pronto posible.



Y a pesar del caos mundial, ella cree que hay esperanza. Y que veremos la luz al otro lado del virus. Cumplidos seis meses al frente del Departamento, la gobernadora se refirió a su gestión atravesada por la pandemia: “La gente me dice que por qué me veo tan tranquila y yo digo la procesión va por dentro…”.

¿Hoy qué balance le dejan sus primeros seis meses?



Los primeros días estuvieron acogidos al Plan de Desarrollo, pero ante la pandemia todo tuvo que cambiar. Lo primero fue dejar a un lado nuestros sueños para la acción: el presupuesto se destinó para salud y seguridad alimentaria, teníamos que dotar 400 unidades de cuidados intensivos, necesitábamos los ventiladores… Y no solo debíamos ayudar a la red pública, sino a la red privada para que pudiéramos crecer en las UCI que necesitábamos. Teníamos que irradiar recursos para que los hospitales pudieran pagar sus nóminas…



¿Y cuál es la foto de este momento?



Vamos en las proyecciones que teníamos, tenemos las camas UCI que proyectamos, y hoy no hay una persona que pueda decir que no ha tenido atención. Siempre se previó que íbamos a ser un departamento que recibiría pacientes de Nariño, Chocó y el sur del país. Hasta hoy estamos preparados.

¿Cómo se reactivará la economía?

Ese es el proyecto mas importante y ya arranqué. La primera meta es recuperar los 400.000 empleos perdidos en el Valle. Por eso hicimos un convenio con el Gobierno: pusimos tres mil millones de pesos y ellos $62.000 millones; con esa bolsa tenemos cómo prestarle a empresarios que necesitan esa ayuda para reactivarse. Ya hemos colocado mas del 55% de esos prestamos, con seis meses de gracia y unos intereses muy bajos.



El segundo paso fue la puesta en marcha de un proyecto mediante el cial contratamos los hoteles de los municipios, para que los médicos de Cuidados Intensivos puedan alojarse allí; de esta manera ellos descansan sin preocupación de exponer a sus familias, y al mismo tiempo reactivamos los hoteles. El tercer programa es un fondo común con las alcaldías, para que los Municipios puedan prestarle a negocios que tienen que reactivarse. Y lo otro es que tenemos el Banco Social, donde prestamos a los pequeños, a quienes van a buscar al gota-a-gota, con unos intereses muy bajos.



¿Para los emprendedores hay algún apoyo especial?

Vamos a seguir sacando nuestras convocatorias para emprendimientos. La siguientes son para afro-descendientes y etnias, y luego otra para apoyar emprendimientos que venían funcionando. Son muy importantes esas empresas y negocios que venían funcionando porque ellos ya tienen una experiencia y eso cuenta. De otra parte, los grandes proyectos de infraestructura, como la Malla Vial serán muy importantes para dinamizar el sector de la mano de obra no calificada.



¿En el caso de obras pendientes como esa, es posible pedir ayuda al Gobierno Nacional?

Para el Gobierno lo primero es la salud, pero el ítem principal para todos es generar empleo, esto lo superamos volviendo a reactivar el empleo: la concesión de la malla vial es un proyecto prioridad que trabajamos junto al Bloque Parlamentario, esa es una inversión de treinta billones en diez años. El dragado también es fundamental. Creo que hay muy buenas perspectivas. En el gobierno de continuidad que presentamos me corresponde trabajar con el bloque parlamentario las mismas prioridades. También con los gremios. Cuando todos estamos hablando del mismo tema, el Gobierno escucha. Con un departamento unido, somos un Valle invencible.



¿Cómo hablarle de un Valle Invencible a la gente en esta crisis?



En los momentos difíciles se producen los grandes cambios. En un comité estratégico estábamos viendo todo lo que ha vivido el Valle en su historia: la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, los secuestros masivos… Y nos hemos sobrepuesto a todo, no nos hemos dejado vencer de nada, en todo hemos salido adelante. Ahí caímos en cuenta de que no nos detenemos ante ninguna situación y empezamos a pensar que tenemos que adecuarnos a lo que estamos viviendo para demostrar una vez más lo invencibles que siempre hemos sido.



¿Qué tan lejos está el Tren de Cercanías?

Lo que reveló el estudio es que la línea Yumbo-Jamundí es prioridad. Pero el primer tramo será el que conecte Cali-Jamundí. Ya el Gobierno Nacional se comprometió con $20.000 millones de pesos y mas tardar en un mes y medio tenemos que estar contratando el estudio de factibilidad. El sueño es que el último año de gobierno podamos estar poniendo la primera piedra.



Del Plan de Desarrollo, ¿qué alcanzó a ejecutar?

Habíamos alcanzado a tener los monitores ambientales: ya vamos a arrancar con ellos en compañía de CVC para unir esfuerzos en la necesidad de proteger nuestra región. Ningún momento como este para entender el mensaje de la naturaleza. En cuanto al turismo nos tocó parar el gran plan internacional, pero tenemos una apuesta por el turismo local. No nos hemos reinventado, nos hemos reacomodado.



¿Cuál es el plan inmediato para sostener la educación de los niños en el departamento?

Hicimos una encuesta con padres, docentes y rectores, y ningún padre quiere que su hijo regrese a clase presencial. Por so nos estamos preparando para la virtualidad. Es muy lindo ver la dedicación de los profesores en zona rural, hay profesores que están montando a caballo para llevar las guías de estudio a los niños. Creo que lo más hermoso que en medio de todo ha traído el Covid son las muestras de solidaridad.



Para el segundo semestre del 2020, ¿que proyección económica puede hacerse?

Las finanzas han sido muy golpeadas. Habíamos proyectado un 40% de disminución en el recaudo, y el presupuesto se afectó al final en 30%. Eso es una buena noticia, pero al mismo tiempo es y grave para un Departamento. Además tenemos congeladas las regalías. Lo que voy a hacer es garantiza el empleo, que nadie en la gobernación se quede sin empleo. Voy a utilizar los recursos que mas pueda para hacer bolsa común con las Alcaldías, y a través de ValleInnn, promover convocatorias para la reactivación. Lo primero es eso, reactivación y sostener el empleo.



Ante este episodio de crisis global, ¿usted hoy cómo el Valle que viene?

Sigo convencida de que el Valle puede ser el departamento mas turístico de Colombia, que tenemos todo para ofrecer un turismo responsable y excelente. Seguramente vamos a tener un nuevo turismo que vamos a empezara explotar. El tema ambiental seguirá siendo bandera, para septiembre del año entrante se vienen los Juegos Nacionales, nuestras metas en el Plan de Desarrollo van a seguir…



Si pudiera hacerlo, ¿en este momento con cuánto calificaría su gestión como gobernadora del Valle del Cauca?

¡¡Ave maría!!... Uno porque no puede ser engreído, pero créame que tener una Gobernación a cuestas con una pandemia, y haber logrado tener a todo el Valle sostenido… Yo no me bajo de 4… No me pongo el 5 porque me da pena… La gente me dice qué por qué me veo tan tranquila y yo digo porque la procesión va por dentro.