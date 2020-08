Calima - El Darién prohíbe acceso al municipio durante este puente festivo por covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

"Este puente festivo no vamos a permitir el ingreso de ninguna persona": alcalde de Calima

El acceso a Calima - El Darién, Valle del Cauca, para ciudadanos que no residan o sean oriundos del municipio estará restringido durante este puente festivo, confirmó este jueves el alcalde Martín Mejía, con el objetivo de evitar contagios de coronavirus.



"Vamos a extremar nuestras medidas de protección. Este fin de semana no vamos a permitir el ingreso de ninguna persona que no tenga su credencial saludable o sea propietario de finca", resaltó.



Hasta el mediodía de este viernes, dijo Mejía, "estará permitido el ingreso de personas ajenas a nuestro municipio".



Además, durante todo el puente festivo habrá ley seca y toque de queda en Calima - El Darién.

Lea también: Piloto para apertura de restaurantes en Cali fue autorizado por MinInterior



Adicionalmente, "el día domingo no tendremos comercio en nuestro pueblo, exceptuando los restaurantes", señaló Mejía, quien también aseguró que las entradas 4 y 5 del Lago Calima estarán habilitadas "exclusivamente para la gente de nuestro municipio".



El mandatario también recordó que el alquiler de fincas está prohibido e invitó a la ciudadanía a denunciar la realización de fiestas.



Calima - El Darién no registra casos positivos de covid-19 actualmente, de acuerdo a la Secretaría Departamental de Salud.