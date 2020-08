Esta es la estrategia para conectar a Internet a los estudiantes del Valle 

Alejandro Cabra Hernandez

Como en ninguna otra zona del país, el departamento del Valle, el municipio de Cali, Univalle y Emcali han emprendido una agresiva carrera por conectar a sus estudiantes tanto de colegios y universidades públicas para que puedan seguir con sus clases virtuales.



La Universidad del Valle inició la entrega a 4000 estudiantes de tarjetas sim y tabletas; lo propio hacen las secretarías de Educación Municipal y Departamental, que aspiran a distribuir al menos 100.000 elementos tecnológicos, entre ambos, a los estudiantes de las instituciones públicas.



Asimismo, la Gobernación del Valle lanzó la campaña ‘Todos a clase’, donde se invita a los vallecaucanos a sumarse con la donación de computadores y tabletas para los estudiantes de la región que carecen de ellos en sus hogares.



Édgar Varela, rector de la Universidad del Valle, explicó que ya han distribuido cerca de 3000 USB o tarjetas Sim válidas para computadores, tabletas o celulares, y así los alumnos puedan conectarse a Internet.



“Esto ha sido posible gracias a un convenio que tenemos con Emcali desde hace 10 años para la prestación de la red de alta velocidad en la universidad, la cual tenía un cupo para datos móviles”, explicó Varela, quien agregó que cada día se entregan entre 200 y 300 de estos elementos.



De acuerdo con el rector, los sistemas tienen integrada una tarjeta ETB que permite una cobertura nacional, es decir, más allá del área metropolitana de Cali. Sin embargo, se quedan por fuera algunas regiones, lo que termina por afectar a casi 26 estudiantes. Por lo tanto, con las sedes regionales se coordinó la entrega de los materiales de estudio a esta población.



Varela agregó: “Los estudiantes fueron escogidos según nuestras bases de datos, en las que están consignadas todo lo referente a condición socioeconómica, lo que hemos complementado con encuestas realizadas”.



A esto se suma la entrega de más de 2100 equipos físicos, entre 900 tabletas y 1200 computadores, los cuales han sido prestados para este segundo semestre como si se tratasen de libros de la biblioteca. Dentro de esa cantidad, se han logrado distribuir 250 computadores especializados para estudiantes de carreras como Matemáticas, Física o algunas ingenierías, dado que requieren de equipos más potentes para correr los programas con los que trabajan.



Yudy Marley Arango, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública, afirmó que un mes después de iniciada la pandemia en Cali solicitó la entrega de una tablet y una tarjeta ETB, que más tarde fue aceptada por la Universidad del Valle.



“Dado que un celular no era suficiente para desarrollar las tareas y parciales de mi carrera, la tablet me ayudó bastante, además de que pude visualizar muchas conferencias y asistir a reuniones por Zoom. Además, la tarjeta ETB tenía una capacidad 70 GB mensuales, lo que incluso me dio posibilidad de aprovechar los datos restantes las primeras semanas de las vacaciones”, contó Arango.

¿Y los estudiantes de colegios?

Por su parte en el municipio de Cali se han reportado un total de 18.000 módems y 32.000 tarjetas tipo SIM que se están entregando a los estudiantes de las 92 instituciones oficiales de la zona urbana y rural de la ciudad.



Los módems, que tienen puertos USB, permitirán el acceso a internet a través de computadores; mientras que las tarjetas SIM garantizarán la conectividad en celulares y tablets.



La iniciativa fue posible tras un contrato que celebró la Secretaría de Educación Municipal con Emcali.



Según Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, el proyecto se llevará a cabo por medio de cuatro estrategias. La primera consiste en duplicar las velocidades de los estudiantes que viven en hogares con suscripción a Emcali. Para aquellos alumnos que no cumplan con este requisito, se adelantará un plan con un cargo básico muy pequeño en el que la cantidad de internet que se les dará “será suficiente” para sus labores.



“Asimismo, se alumbrarán más de 45 sedes comunales para que 16.000 estudiantes, por turnos, tengan acceso a internet cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Por último, se entregarán 35.000 dispositivos con USB (módems) para acceder a internet con la tecnología Umts (Universal Mobile Telecommunications System, por sus siglas en inglés)”, detalló Flórez.



Samuel Ramírez, estudiante de séptimo grado de la Institución Educativa Juana de Cayzedo, quien fue uno de los beneficiados, manifestó que gracias a este dispositivo podrá conectarse a las clases de su colegio, que ahora se están ofreciendo de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus.



“Al principio, estuve viendo las clases desde un computador, pero este se me dañó y por eso tuve que empezar a conectarme desde el celular de mi abuela (al cual le puso la SIM). Quisiera que mi escuela, mis compañeros del salón y cualquier niño pudiera tener esta oportunidad para que puedan seguir estudiando”, expresó Samuel, quien vive en el barrio Tierrablanca.



Cabe decir que la Secretaría de Educación de Cali ya inició con el proceso de entrega de los 18.000 módems y se espera que en el transcurso de este mes entregue la totalidad de los mismos, al igual que las 32.000 tarjetas SIM.



“En una encuesta que hicimos evidenciamos que habían 51.300 estudiantes en Cali que no tenían conectividad a internet para poder ver las claves virtuales. Entonces, con esta entrega estamos garantizando la conectividad de 50.000 alumnos, sin embargo, pese a los esfuerzos, no podemos eliminar la brecha tecnológica de 40 años en 4 meses”, dijo Willian Rodríguez, secretario de Educación de Cali.

El resto del departamento

La Gobernación del Valle con el objetivo de mantener la alta calidad educativa, informó que priorizará la conectividad para los estudiantes de los grados 9, 10 y 11. Para ello, avanza en distribución de 35.000 tarjetas con internet de 4 gigas, de cuatro horas diarias, para los estudiantes.



“Estás tarjetas serán entregadas a alumnos de 9, 10 y 11 porque en una encuesta que hicimos, representaron el porcentaje mayor de estudiantes que no estaban en clases virtuales. Por esta, razón hemos decidido darle prioridad a estos grados”, expresó Mariluz Zuluaga Santa, secretaria de Educación del Valle.



La funcionaria agregó que han encontrado familias en las cuales con un solo celular estudian hasta cinco hijos. “Realmente la situación es muy dura, muy triste”.



Asimismo se inició la campaña ‘Todos a clase’ iniciativa que busca que los niños de las instituciones educativas oficiales del Valle cuenten con herramientas tecnológicas que les permitan continuar con su formación en medio de la pandemia. Desde ese punto de vista la invitación es para que a los vallecaucanos donen computadores y tabletas que puedan servir a la población estudiantil.