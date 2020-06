Endurecerán medidas sanitarias en Palmira por acelerado aumento de casos de covid-19

Erika Mantilla

Tras el aceleramiento de los contagios de covid-19 en Palmira registrado en las dos últimas semanas, la Secretaría de Salud Municipal anunció que incrementará los controles sanitarios para evitar que los casos y las muertes asociadas a la enfermedad lleguen a colapsar la red hospitalaria.



La subsecretaría Karla Paz informó que en la última jornada se reportaron diez nuevos positivos y un deceso, que encendieron las alarmas en el municipio. Eso significa que en Palmira se han confirmado 137 casos sospechosos de coronavirus y reportan diez muertes vinculadas a la enfermedad.



"Este miércoles fue un día atípico. El INS nos reportó diez casos, la cifra más alta que ha tenido el municipio, desde que comenzó la emergencia sanitaria", dijo la funcionaria.



Además subrayó que "la mortalidad es elevada, en este momento está doblando la mortalidad del departamento".



Lea además: Médico caleño que se recuperó de covid-19 recibió amenazas, pero envía un mensaje de unión

Los fallecimientos por covid- 19 más recientes en Palmira corresponden a mujeres, una de ellas tenía 33 años y al parecer, no tenía comorbilidades.



Paz aseguró que durante la primera fase en el municipio se evidenciaron resultados positivos porque la mayoría de la ciudadanía permaneció confinada, ahora hay una gran preocupación entre las autoridades sanitarias y la Alcaldía por estos indicadores.



Reveló que la gente no está consultando el servicio médico cuando se presentan síntomas relacionados con con el covid-19. como fiebre, tos seca, dolor muscular, e incluso diarrea.



"Hemos tenido seis casos sospechosos en los que el paciente rechazó la atención en salud, de ellos, tres fueron confirmados. Es decir, van al servicio médico y cuando les dicen que tienen covid-19 no aceptan el tratamiento argumentando que la enfermedad no existe, que es un cartel", indicó la Subsecretaria.



Para la funcionaria esta situación es muy grave, por eso pidió ha solicitado a medios de comunicación organizar campañas informativas y hacer pública la situación en el municipio. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad, en materia de autocuidado.

"No ha pasado nada con el covid-19", dice la gente

La Subsecretaria recordó que la medida de aislamiento preventivo obligatorio, decretado por el Gobierno Nacional, logró retrasar el impacto de la pandemia en la Salud Pública, pero el riesgo aún es alto.



Lo anterior, explicó, está relacionado con la reapertura económica cuando la gente parece creer que no está pasando nada, o cree que no va a pasar, y “sí está pasando”, reiteró Paz.



"Estamos sumamente preocupados. Estuvo reunido todo el gabinete porque debemos tomar medidas ya y esto significa que la ciudadanía tiene que actuar en la misma dirección que nosotros, porque no podemos seguir pasando por alto las normas de bioseguridad", enfatizó.



Resaltó que los pacientes que fallecieron padecían de enfermedades como diabetes, Epoc, hipertensión arterial, varias de las más comunes.



Expresó que un alto porcentaje de ellos consultó tardíamente los servicios de salud, de manera que cuando ingresan casi que deben entrar directamente a las unidades de Cuidado Intensivo, UCI.



“La única estrategia en este momento es la prevención. Por eso el llamado que hacemos a la ciudadanía es al buen comportamiento. El desenlace que podría tener la ciudad no es bueno, la gente debe saber que los contagios están creciendo", puntualizó.



Insistió en la importancia de estar alerta a los síntomas y a evitar la automedicación, también recordó la importancia de aislarse tan pronto aparezcan infecciones respiratorias.



'Cartel del covid-19'



Sobre los comentarios de un posible cartel del covid-19, la funcionaria señala que para las IPS es muy costoso atender a un paciente con la enfermedad, dijo que estos superan lo que reconoce el sistema de salud.



Reconoció las denuncias hechas a nivel nacional y dijo que no es la situación en el municipio porque estas entidades locales afrontan un grave déficit financiero, que agudizó la problemática del covid-19.



"Atender pacientes con covid-19 genera más costos para las instituciones y más riesgos para los profesionales de salud. Los recursos entregados a entes territoriales está destinada a aumentar la capacidad hospitalaria, por eso no entiendo la lógica de la gente que piensa eso”, precisó.



De otra parte, llama la atención de las autoridades sanitarias que la mayoría de las personas fallecidas en el municipio son mujeres. Aunque algunas son mayores de edad, la mortalidad también se está presentando en personas jóvenes.



Esto tendría que ver con otras condiciones que están analizando como obesidad, tabaquismo, problemas respiratorios.



“Nosotros dependemos de la respuesta que pueda hacer nuestro sistema inmune. Le doy un ejemplo, si usted está haciendo dieta su sistema inmune es débil, eso le genera una respuesta diferente al tener un agente como el coronavirus. En el país tenemos alrededor del 33 % de la población que es menor de 60 años y ha fallecido", explicó.



"El comportamiento de la enfermedad en Colombia puede ser diferente a Europa porque tenemos un grupo de importante de personas con otros factores como obesidad, tabaquismo o mala situación nutricional", dijo.



También dijo que dentro del plan de respuesta intensificada para contrarrestar la expansión del virus se adelantará una estrategia de comunicación, para que la gente conozca dónde hay mayor riesgo de transmisión, denominada Territorios de Cuidado.



Adicionalmente, dentro del equipo de vigilancia de salud pública se aumentará el recurso humano para rastrear las personas sospechosas y sus contactos.