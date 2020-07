Segundo día sin IVA en Palmira: estas son las medidas que regirán durante la jornada

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En Palmira habrá dos horarios diferentes para salir a realizar compras en el marco del segundo día sin IVA que se llevará a cabo este viernes 3 de julio en todo el país.



Así lo confirmó el secretario de Seguridad de Palmira, coronel (r) Álvaro Arenas, quien explicó que esta decisión fue tomada con el propósito no solo de que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de los descuentos, sino también para evitar aglomeraciones en los locales y centros comerciales de la ciudad.



El funcionario señaló que en la mañana podrán salir a realizar sus compras las personas cuyo último dígito de su cédula sea impar.



Y a partir desde las 2:00 p.m. hasta el término de la jornada lo harán quienes tengan número par.



"Es importante establecer esta diferenciación para que hagan las compras sin ningún inconveniente", dijo Arenas.



La jornada comercial en Palmira iniciará hacia las 7:00 a.m. y concluirá aproximadamente a las 10:00 p.m.

El jefe de la cartera de Seguridad aseguró que también decidieron cerrar las vías de acceso al centro de la ciudad para evitar los trancones que se presentaron el pasado 19 de junio.



A partir de las 7:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. estarán cerradas estas vías: Carrera 26 con Calle 31; Carrera 28 con Calle 31; Calle 29 con Carrera 29; y la Carrera 27 con Calle 29.



En todas estas intersecciones estará ubicado un guarda de tránsito para regular el tráfico vehicular y verificar que los conductores no infrinjan la disposición.



"Invitamos a todos los palmiranos a privilegiar el uso de las plataformas tecnológicas teniendo en cuenta que las compras solo se podrán realizar a través de medios electrónicos", enfatizó el funcionario.



Y agregó: "Que tu afán por salir a la hora que no te corresponde no te mande a la lista de espera de camas UCI".



Por otra parte, la secretaria de Salud, Clara Inés Sánchez, informó que desde la Alcaldía diseñaron unas estrategias que incluyeron mesas de trabajo con algunos representantes del sector del comercio para poder ejercer mayores controles este viernes.



Entre ellas la decisión de que unas personas puedan salir en la mañana y otras en la tarde para evitar cualquier posibilidad de aglomeraciones.



"Vamos a controlar los aforos en locales y centros comerciales, pero se requiere el compromiso de las personas del sector comercial y de los actores sociales para que cumplan con las medidas de bioseguridad como son el uso de tapabocas, mantener la distancia social y el lavado de manos"



Al igual que el secretario de Seguridad, hizo un llamado a los palmiranos a utilizar las plataformas digitales para hacer sus compras y no salir de sus casas.



El sábado la medida de 'pico y fecha' se restablecerá nuevamente, es decir que ese día solo podrán salir a hacer sus respectivas diligencias los ciudadanos cuya cédula termine en 7, 8, 9 y 0.



Entre tanto, Efraín Botero, asesor de Desarrollo Económico y Competitividad, sostuvo que desde la semana pasada se reunieron con los gerentes y administradores de los centros comerciales, de las grandes superficies y de los almacenes especializados en electrodomésticos, al igual que con los comerciantes independientes, esto con el fin de coordinar todas las medidas que se implementarán este viernes.



"Este día lo que buscamos es que el comercio tenga la oportunidad de reactivarse, de volver a tener un flujo de caja e ingresos, pero al tiempo balanceando con el cuidado de la salud pública de los palmiranos, teniendo en cuenta que es la prioridad número uno, lo cual debe hacerse cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y cuidándonos entre todos", precisó.



En las reuniones hechas en coordinación con Fenalco se tomaron decisiones que tienen que ver con algunos cierres viales en el centro, con el fin de ganar espacio público y que las personas que salgan tengan mayor espacio para caminar, entre uno y otro almacén.



Con la modificación del pico y cédula, dijo Botero, se quiere que todas las personas tengan la posibilidad de comprar, pero de forma organizada, para controlar el flujo de gente en el centro y centros comerciales de la ciudad.



"Estamos invitando al uso de las plataformas virtuales y para eso estamos apoyando a los pequeños comerciantes para que se registren en una plataforma que se llama YaQui, a través de la cual van a tener acceso a una tienda virtual, a un local virtual por decirlo así, por medio del cual pueden vender a sus clientes, para que puedan aprovechar este proceso de reactivación generado por el Día sin IVA", sostuvo.



Este miércoles, además, se reunieron con más de veinte comerciantes, uno por cada cuadra del centro, pues la idea es crear una red comunitaria que ayude a cuidarse entre todos, para que en sus respectivos sectores se cumplan los protocolos y también reportar la presencia de personas sospechosas, para prevenir la comisión de delitos durante esta segunda jornada sin IVA.



"Estamos generando muchas medidas de prevención para mantener el centro abierto y funcionando la economía de la ciudad", insistió.



Finalmente, confirmó que este viernes estarán más de 70 personas de las diferentes dependencias de la Administración entre el centro de la ciudad y los centros comerciales apoyando a los comerciantes para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad tanto de ellos, como de los compradores, para que todo salga lo mejor posible.



En este segundo Día sin IVA se espera la participación de un mayor número de personas considerando que algunas empresas hicieron el pago de la prima de mitad de año.