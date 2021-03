El Cerrito 'reinventa' su devoción de Semana Santa y se adapta a medidas contra covid-19

Nataly Santacruz Maldonado

Desde hace 180 años las procesiones de Semana Santa reúnen a la comunidad de El Cerrito, Valle, y engalanan sus calles para conmemorar con fe la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este año, por segundo consecutivo, dichas procesiones, que son patrimonio cultural nacional, no se han podido realizar debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19.



Sin embargo, la Fundación Junta Pro Semana Santa de El Cerrito, junto a otras personas de la comunidad, han puesto en marcha planes de contingencia, de adaptación y varias alternativas para no dejar de lado su tradición ‘semanasantera’.



“En el momento que se canceló la Semana Santa en el 2020 supimos la angustia de las personas por no poder sacar las procesiones que son un legado del municipio. Esa vez hicimos procesiones virtuales con las imágenes y reseñas de cada paso, pero de inmediato empezamos a trabajar por una programación para el 2021”, cuenta Antonio José Jaramillo, vicepresidente de la Fundación Junta Pro Semana Santa.



La de El Cerrito es la Semana Santa que más imágenes tiene en todo Colombia. En sus procesiones infantiles se pueden observar 30 y en las de adultos más de 35.



"Tenemos todos los apóstoles, casi todas las vírgenes, las escenas, la orden de varones del santo sepulcro –que también es algo muy del municipio-, tenemos el Monte Gólgota en el barrio Santa Bárbara que es donde el Viernes Santo se hace la crucifixión y descendimiento y desde ahí arranca una de las procesiones, si no es la que más tradición tiene en el Valle del Cauca que es la del Santo Sepulcro", confirmó Antonio José.

Representación de el paso: La negación de Pedro en la exposición de procesiones de mayores Foto: Especial para El País

En un gran esfuerzo por no abandonar la tradición y, a su vez, salvaguardar la salud de la comunidad, la Junta en compañía de síndicos, capitanes y cargueros crearon nuevas alternativas para vivir la Semana Mayor ‘Un patrimonio de todos’, como le dicen en este municipio del Valle.



Es así como optaron por realizar exposiciones de las imágenes santas y en algunos casos, recrear las escenas. Durante el lunes y martes la exposición fue de la procesión infantil y en solo un día se registraron 413 visitas. Todas con protocolos de bioseguridad y aforo máximo de personas por un tiempo determinado.

"A partir del miércoles santo tendremos las exposiciones de adultos que serán en una casa colonial para que las personas puedan ver las imágenes mucho más cerca, ya que normalmente solo las observan en las procesiones. Esto es especial porque nunca antes las han podido ver así, siempre están en el anda, con las flores y de paso en la procesión", explica Antonio José, quien desde sus 5 años ha estado participando en esta tradición que le inculcó su familia.



A pesar de que la actividad ya no es recorrer las calles del municipio, las imágenes lucen tan elegantes como siempre, gracias a los síndicos, capitanes, cargueros y todas las personas que hay detrás de cada paso.



Pasos que reúnen a las familias del municipio para arreglar cada uno de sus detalles, a los niños y niñas desde los 5 años, edad en la que empiezan a tener participación en la semana santa infantil y a los adultos hasta más de 60 años que aún cargan en cada noche santa.

Luis Carlos Martínez, carguero y capitán de Mateo Apóstol, lleva 22 años participando activamente en la Semana Mayor y confiesa que "se siente la misma pasión vestirlo y hacerle los arreglos, planchar su vestido y brillar su corona para que las personas visitantes lo admiren. Claro que nos ha dado un poco de nostalgia no salir en nuestra tradicional procesión, extrañamos a las personas acompañándonos por las calles, pero confiamos en que esta situación pronto pasará y podremos volver a nuestra tradicional Semana Santa cerriteña".

Exposición de Semana Santa en El Cerrito - Valle Especial para El País

Además de las exposiciones, en la programación de la Semana Santa 2021 de El Cerrito se destaca la salida de un carro grúa con un paso representativo de cada día Santo, esto simulando las procesiones tradicionales. El domingo de ramos se expuso por las calles del municipio la imagen de la entrada triunfal, el miércoles saldrá el paso de El Cristo o El Señor en el Huerto. El jueves esperan tener la última cena, lo cual sería una novedad porque es un paso sin precedentes en el municipio. El viernes saldría el Santo Sepulcro, el sábado la imagen de La Soledad y el domingo El Señor Resucitado.

"Para evitar la aglomeración llevamos una velocidad de 20 – 30 km/h en la que el padre alcanza a bendecir y saludar y las personas alcanzan a observar la imagen pero no permite que se aglomeren a esperar o a mirar. Diseñamos los recorridos con antelación, pero no se han compartido a las personas evitando esas reuniones, cada noche es una sorpresa por donde pasamos con el paso", explicó el vicepresidente de la Fundación Junta Pro Semana Santa, y confesó que "estamos muy contentos porque no hemos dejado que la tradición se pierda, a pesar de no hacer por dos años seguidos las procesiones".

Dos años atípicos en muchos aspectos, en especial para eventos con varias personas, no han hecho que en El Cerrito se deje de vivir con el mismo fervor la Semana Mayor y, sobre todo, con la fe y esperanza de poder volver a sus tradicionales procesiones.



Para conocer más de la programación de Semana Santa en El Cerrito Valle consulte en la página de Facebook de la Fundación Junta Pro Semana Santa, donde se podrán ver las exposiciones, recorridos diarios de los pasos y otras celebraciones litúrgicas del municipio.