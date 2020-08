Dueños de gimnasios reclaman soluciones a la Alcaldía de Palmira: "estamos tocando fondo"

Natalia Moreno Quintero

Dueños, colaboradores y hasta usuarios de centros de acondicionamiento y gimnasios realizaron un plantón pacífico esta semana frente a la Alcaldía de Palmira. Reclaman solución ante la grave crisis financiera que viven desde que se decretó la emergencia social y económica en el municipio.



Sebastián Quintero, uno de los voceros de la protesta, señaló que en el mes de junio se reunieron vía Zoom con el alcalde Óscar Escobar, donde plantearon la posibilidad de hacer visitas a los establecimientos para verificar avances en cuanto a los protocolos de bioseguridad, con el objetivo de implementar un piloto que permitiera habilitar nuevamente estos espacios.



Con miras a cumplir con todos los requisitos exigidos por la Administración, iniciaron una serie de capacitaciones pues la idea era abrir a mediados del mes de julio, pero a la fecha no encuentran una respuesta positiva.

Le puede interesar: Desempleo en Cali: así estuvo en junio de 2020



Aseguró que desde la Secretaría de Salud les habrían dicho que no era el momento para pensar en habilitar este sector, teniendo en cuenta que ya llegó el pico de la enfermedad.



"Lo que prácticamente entendimos es que ni siquiera estamos dentro de los compromisos o prioridades que la Administración tiene, como quien dice, nos tienen en el olvido", dijo Quintero.



Durante dos horas, los manifestantes realizaron frente al CAM, actividades físicas, lúdicas, ejercicios y rutinas, con todas las medidas de bioseguridad, para demostrarle al Gobierno local que sí pueden adelantar sus actividades, garantizando al mismo tiempo la salud y bienestar de usuarios y colaboradores.



Quintero agregó que hace quince días les informaron que las visitas a los gimnasios estaban suspendidas pues, según les expresaron, lo más importante era el manejo de los contagios por covid-19 en la ciudad, que en los últimos días, están aumentando de manera alarmante.



"Nosotros le propusimos al Alcalde y a la Secretaría de Salud unos protocolos, con aforos del 30 % por hora de usuarios, donde ya tenemos algo establecido, pero no nos quieren dejar trabajar. Por eso hicimos este plantón, para ser escuchados, porque llevábamos cinco meses sin ingresos, pero sí tenemos que pagar arriendos, impuestos y los compromisos con los bancos que no dan espera", reiteró el vocero.



Anoto que ni a los propietarios ni a las familias de sus colaboradores les han dado ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno.



"Lo único que han hecho es atacar los gimnasios que han trabajado a puerta cerrada poniéndoles multas, sellándolos, cuando hay muchas familias que necesitan sobrevivir. Todos nos hemos visto afectados. Estamos hablado de los dueños, colaboradores, que pueden sumar más de 300 empleos perdidos", aseguró.



En la ciudad hay 60 gimnasios y cada uno de ellos podría tener alrededor de seis colaboradores en promedio, los más grandes pueden tener hasta 30, los cuales, a su vez, tienen un grupo familiar de cuatro o cinco personas.



"Entonces usted podrá hacerse una idea de la magnitud de la situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia, porque las pérdidas económicas son millonarias. Hay muchas familias que están pasando por enormes necesidades y por eso es urgente que el Alcalde nos escuche y nos ayude. Ya muchos compañeros han tenido que cerrar", enfatizó.



Quintero expresó que se han comprometido con el mandatario local a velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad con los clientes, para garantizar su integridad, pero no han obtenido ninguna respuesta del burgomaestre.



Manifestó que el Alcalde puede implementar en el municipio estrategias de otras poblaciones, donde han funcionado muy bien estas medidas, pero así como la ciudadanía lo eligió para ser su gobernante, también tiene derecho a que la escuchen y sus opiniones sean tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones.