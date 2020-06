Contagios de covid-19 en Palmira llegaron a cien este miércoles, han muerto siete personas

Erika Mantilla

Este miércoles se elevó a cien el número de casos de covid-19 en Palmira, mientras que los fallecimientos asociados a la enfermedad ahora son siete, según confirmaron las autoridades sanitarias de la ciudad.



Clara Inés Sánchez, secretaria de Salud Municipal, precisó que el último deceso aún no ha sido notificado oficialmente por el Instituto Nacional de Salud, INS, y detalló que corresponde a un hombre de 65 años, residente en Ciudad del Campo que falleció en una clínica de Cali.



Aseguró que esta persona no presentaba comorbilidades.

De acuerdo con la funcionaria, del total de casos reportados en Palmira, hay 39 que reciben tratamiento en casa, mientras que 52 lograron superar la enfermedad y su recuperación se comprobó con pruebas de laboratorio.



Actualmente hay dos pacientes que requieren atención clínica, uno se encuentra en el área de hospitalización y otro en unidad de Cuidados Intensivos.



La secretaria hizo un llamado a los palmiranos para que sigan cuidándose con el uso adecuado del tapabocas y evitando las aglomeraciones.“Es importante recordar que ninguna medida de contención, de preparación o de mitigación aplicada por las autoridades, será suficientes si no están acompañadas por la corresponsabilidad social”, puntualizó.

Preocupa número de casos de fallecimientos



De otro lado, el alcalde, Óscar Escobar, manifestó que se están analizando constantemente unos indicadores en el municipio para la toma de decisiones respecto a si se habilitan nuevos sectores o, por el contrario, se echan para atrás algunas medidas tomadas hasta la fecha.



Esto porque desde mayo 13 a junio 17 los casos positivos de covid-19 pasaron de 53 a 100, como señaló la Secretaría de Salud.



El mandatario explicó que uno de estos indicadores tiene que ver con la tasa de contagio por cada cien mil habitantes. En el municipio la tasa es de 28 habitantes, mientras el promedio nacional se aproxima a 100, y en el departamento a 134.



Para Escobar, estas cifras son positivas teniendo en cuenta que al inicio de la emergencia el comportamiento fue muy negativo y dicha tasa en el municipio llegó a estar por encima de la de Cali y el promedio del país.



"Si bien han aumentado los casos, de esos cien que tenemos hasta este miércoles, más de la mitad ya están recuperados, es decir que activos solo tenemos 42", precisó.



Otro indicador monitoreado constantemente es la capacidad hospitalaria, explicaron. Al respecto indican que la ocupación de unidades de Cuidado Intensivo está en 41 %, promedio considerado bajo, mientras que el de la hospitalización general alcanza el 68 %.



"Si bien se ha incrementado el número nominal de casos en términos relativos, por número de población sigue siendo muy buen resultado, porque entre las cien ciudades más grandes del país estamos en el número 39 en contagio por habitante, cuando repito, a comienzos de año estuvimos en los primeros lugares", enfatizó.



Escobar dijo que se busca como parte del piloto Prass, adelantado por el Ministerio de Salud, es avanzar con la reactivación económica.



Con los planes de expansión adelantados a nivel hospitalario, Palmira cuenta hoy con 61 unidades de Cuidado Intensivo, UCI. Además existe la posibilidad de ampliar el número a 90 si llegan los ventiladores solicitados al Gobierno Nacional y Departamental.



Escobar también se mostró preocupado por el número de personas fallecidas pues, según expresó, la tasa de mortalidad es alta si se compara con el índice de contagios.



"Nos hemos cuestionado siempre al respecto y estamos revisando qué pasa, en comparación con otras ciudades. Observamos que la tasa de fallecimientos en Colombia tiene un promedio de 3.3%, y en Palmira sería casi el doble. Estamos revisando con epidemiólogos a ver qué está pasando, si por algún motivo no se han dado unos conglomerados con más comorbilidades, pero es un indicador en el que a diferencia de los casos de contagios, no está tan bien en términos relativos", subrayó.



Señaló que con esas cifras Palmira "ya no ocuparía la posición 39, sino la 14, en cuanto a mortalidad".



Añadió que con un equipo técnico de la Universidad del Valle se están analizando los casos, tanto los confirmados como los sospechosos, para ver cómo se está comportando la curva y la enfermedad en el municipio.

