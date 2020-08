Con protesta pacífica, comerciantes de Palmira exigieron planes de reactivación económica

Natalia Moreno Quintero

Unas 500 personas entre comerciantes, empresarios y empleados protestaron de manera pacífica este jueves ante la Alcaldía de Palmira para exigir planes de reactivación económica y ser escuchados por el Gobierno local.



Esta semana enviaron una carta firmada por 400 comerciantes solicitando al mandatario de los palmiranos reversar la medida del 4-3 y considerar la reapertura de las calles del centro de la ciudad, así como un pico y cédula más amigable.



La noche de este miércoles, el alcalde Óscar Escobar informó que, tras escuchar las peticiones de los líderes gremiales, decidió flexibilizar la medida e implementar el 5-2.



Además, modificar los días de confinamiento, para que viernes y sábado, que son los de mayor venta, sean reemplazados por domingo y lunes; al igual que cambios en el pico y cédula que permitirán a los palmiranos, desde el próximo martes, salir dos veces a la semana a hacer sus compras.

Sin embargo, algunos de los voceros de la protesta como Rodrigo García, propietario del almacén Alondra, precisó que estaba muy bien que el mandatario se preocupara por las cifras de covid-19, pero también, aseguró, debería interesarse por la alta tasa de desempleo que hay en la ciudad y la grave crisis económica que padecen comerciantes y empresarios por la emergencia sanitaria.



"Le hemos pedido al alcalde Escobar que nos escuche, que se reúna con nosotros para que de manera concertada acordemos las medidas. Está muy bien que esté pendiente de las cifras de salud, pero también debe estarlo de las cifras de desempleo y la situación de empresas y mipymes que están cerrando", dijo.



Sostuvo que necesitan planes de reactivación económica y un modelo 6-1 para poder generar más empleo.



"Nosotros tenemos muchos años de experiencia en el comercio podemos hacerle algunas sugerencias importantes al Alcalde, creo que lo ideal sería trabajar de la mano para que haya una reactivación que es lo que necesitamos tantos empresarios y familias de la ciudad", reiteró.



La marcha inició a las 8:00 de la mañana desde la iglesia La Trinidad, en plena Calle 30, y con pancartas con mensajes alusivos a la emergencia que viven dueños de establecimientos y comerciantes, los manifestantes, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, se apostaron durante una hora frente al edificio del Camp, para reclamar soluciones.



Por su parte, Carolina Casas, de Librería Marden, quien afirmó que desde hace veinte días vienen analizando toda la situación, subrayó que la medida 4-3 que rige desde comienzos de agosto fue muy perjudicial para el sector comercial.



"Desde que comenzó la pandemia tuvimos una caída del 73 % de las ventas con respecto al año pasado y con la reapertura en mayo y junio la cifra fue del 53 %. Esto no cambiará, así seguiremos porque mientras haya un límite de aforo vamos a tener esta caída, no hay forma de recuperarnos así tengamos la tienda virtual, los domicilios, atención por redes y WhatasApp, porque nunca va a ser igual a tener la venta presencial", sostuvo.



En los días que han tenido que trabajar viernes y sábado solo con domicilios, las ventas se redujeron en más de un 50 %, de acuerdo a lo que venían vendiendo los lunes, martes, miércoles o jueves.



"Entendemos que es muy importante preservar la salud, pero no se están teniendo en cuenta las consecuencias a nivel económico y social que puede traer toda esta situación. Hemos pedido que la medida sea un 6 por 1 o que trabajemos un modelo como el de Cali que son pares e impares y los siete días de la semana el comercio abierto. Esto para tener la posibilidad de vender un poco más y mantener el empleo de nuestros colaboradores", subrayó.



Insistió que de ahora en adelante se requiere una cultura del autocuidado manifestando que el contagio no está en el comercio, donde se cumplen los protocolos de bioseguridad, sino posiblemente al interior de los barrios con las fiestas y reuniones familiares.



"Lo único que esperamos es que la Alcaldía entienda la crisis económica por la que estamos pasando y que no ganamos nada, por así decirlo, preservando toda la salud y todas las vidas, sabiendo que tenemos una situación muy crítica a nivel económico y que está llevando a la pérdida del empleo. Esperamos esa ayuda por parte de la Alcaldía para que el costo de toda esta pandemia no la asuma el sector comercial", puntualizó.



De otro lado, Elizabeth Martínez, directora de Fenalco Palmira, anotó que una cosa es reunirse con los gremios y empresarios a contarles lo que va a decir y otra es que haya habido concertación.



"Todos expusimos los puntos de vista de cada uno de los sectores, se hicieron las debidas recomendaciones y su asistente nos dijo "muchas gracias, esto es lo que tiene preparado el Alcalde para su Facebook Live para la noche" y no le cambió una coma, con lo que cada uno expuso", afirmó la líder gremial.



Agregó que la propuesta de Fenalco y de la Cámara de Comercio fue la misma en el sentido de que se aplicará el 6 por 1, así como un pico y cédula más amigable como par e impar que tiene más fácil recordación para la comunidad.



También le solicitaron la reapertura de las vías del centro de forma inmediata y que los pilotos se adelantarán lo más pronto posible.



"Su propuesta este miércoles, también hay que decirlo, va flexibilizando la apertura, ya que poco a poco va levantando la medida o restricción", reconoció Martínez.