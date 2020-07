Con clústeres buscan reducir índices de violencia e inseguridad en Palmira

Erika Mantilla

Las autoridades en Palmira buscan reducir los índices de inseguridad en la ciudad a través de clústeres.



Estiman que con la estrategia, Palmira saldrá de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y se reducirá a la mitad la violencia homicida en los próximos 10 años, con la microfocalización de las zonas con mayores índices de criminalidad.



Daniela Reina, Comisionada de Cooperación, explicó que la idea fue retomada del Programa Especial de Inclusión Social, Peis, implementado durante la alcaldía de Ritter López.



Anotó que es mucho más ambiciosa, teniendo en cuenta que abarcará más de dos comunas de la ciudad e incluirá la zona rural.

Lea además: En Palmira intervinieron más de 45 fiestas durante el pasado puente festivo

La funcionaria detalló que esta sería la primera vez que se realiza una estrategia de esta naturaleza en el municipio y resaltó que para diseñarla se consideraron indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, que permitieron identificar territorios, en todas las comunas.



También se tuvieron en cuenta dinámicas de seguridad que afectan a las zonas rurales del municipio.



“Buscamos microfocalizar cuadras en algunos barrios porque entendemos que un barrio en si no denota todas esas particularidades que pueden generar cambios entre una cuadra y otra”, expresó Reina.



Destacó que el programa denominado 'Clúster de priorización para la estrategia de prevención social de la violencia', representa una visión alternativa al uso de la fuerza como herramienta para mitigar los indicadores de violencia y criminalidad.



Este nuevo enfoque está alineado con la agenda internacional, ya que el municipio hace parte de la coalición (Peace in our Cities Campaing) en la que participan no solo ciudades de todos los continentes sino think tanks (laboratorios de ideas) y organismos multilaterales.



Esta coalición busca reducir los indicadores de violencia a la mitad en los próximos diez años.

¿Dónde se concentrarán las acciones de los clústeres?



Un análisis de todas las comunas del municipio permitió definir los territorios donde se llevará a cabo la doble focalización (cuantitativa y cualitativa).



Inicialmente se partió de la identificación cuantitativa de los quince barrios con mayor incidencia en violencia homicida durante los años 2018 y 2019, así como los quince barrios con mayor incidencia de violencia homicida en la población joven para el mismo período de tiempo.



Trece de ellos aparecían en ambos listados y otros cinco presentaron variaciones.



Se analizaron, además, otros datos como el peso que tenía la violencia homicida de jóvenes versus los homicidios totales que ocurrieron en esos barrios, lesiones personales y riñas.



A partir de esa pre-clasificación se llevó a cabo un proceso de recolección de información cualitativa priorizando la visión de líderes comunitarios, comunidad educativa, fuerza pública y expertos en temas de violencia y derechos humanos en el municipio.



Se examinaron las potenciales causas y dinámicas de la violencia en esos territorio y zonas aledañas. Esto permitió identificar nueve clúster o grupos de barrios que comparten características geográficas y características similares en el tipo de violencia.



“Los clústeres agrupan trece barrios priorizados de todas las comunas urbanas y dos de la zona rural. No obstante, tendrán incidencia en un territorio más amplio que abarca hasta 32 barrios circundantes”, explicó la funcionaria.



Según Reina, será en esos territorios donde se llevará a cabo, de manera focalizada y acorde con las necesidades y expectativas de los ciudadanos, la oferta económica y social del municipio.



“Cada Secretaría contempló dentro del Plan de Desarrollo su aporte a la prevención de la violencia en el municipio. Ahora la tarea consiste en lograr que cada uno de esos aportes se materialice en el territorio priorizado de la forma más articulada posible”, puntualizó Reina.



La funcionaria se abstuvo de revelar los territorios dónde se aplicará esta estrategia para evitar su estigmatización.

Lea además: En Palmira intervinieron más de 45 fiestas durante el pasado puente festivo