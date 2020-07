Comerciantes piden que se reconsidere medida que acorta la jornada laboral en Palmira

Natalia Moreno Quintero

Un angustiante llamado hicieron los pequeños y medianos comerciantes a la Alcaldía de Palmira para que reconsidere la decisión de acortar la jornada laboral de lunes a jueves, a partir de esta semana, en el municipio.



Elizabeth Martínez, directora de Fenalco Palmira, dijo que nunca como hasta este lunes había recibido tantas quejas y reclamos de miembros de la agremiación local.



Agregó que "nosotros estamos haciendo una petición formal al alcalde Óscar Escobar para que reconsidere la decisión de aplicar el modelo 4-3, cuatro días laborando y tres en cuarentena. Que primero haga un análisis para ver si es viable tomar la medida desde el viernes hasta el domingo, y que revise cuáles serían los días más indicados".



El tema, dijo, es que tanto el comercio, como el sector empresarial, no se han podido reponer de la cuarentena total que vivió el municipio durante tres meses.



Añadió que apenas si están subsistiendo, considerando los aforos del 30% y la limitación de circulación de los ciudadanos, entre otras medidas que han hecho que solo estén cubriendo gastos de funcionamiento.



"Encima de que se están haciendo cierres en la zona céntrica sin ningún tipo de controles. Hay cierres pero no hay controles, entonces, ¿de qué sirven los cierres sin controles?. No están solicitando cédulas, que es lo que pensamos que iban a hacer para que la gente no pudiera ingresar sino era su día para movilizarsobierno, sino por el contrario, todas las medidas son lesivas para el sector ", aseveró.

La líder gremial indicó que los más afectados con el modelo planteado, que entraría en vigencia este viernes, serían "como siempre" los pequeños comerciantes, porque estos no cuentan con capital de trabajo, viven casi que al día, aunque -añadió- la decisión golpea a todo el gremio.



Frente a si la medida de la Alcaldía respondería más a una iniciativa improvisada que a un estudio sustentado, Martínez sostuvo que entre los argumentos expuestos por el mandatario de los palmiranos está el contagio exponencial de covid-19 en los últimos días en la ciudad.



"Ellos hicieron un análisis, de acuerdo a los reportes de salud, de a futuro cómo evolucionaría la enfermedad y si sigue aumentando en la forma que lo viene haciendo, pues comprometería el sistema de salud. Por eso, con base en este reporte tomaron esta medida", manifestó.



Pero insistió que además del crecimiento exponencial de los casos positivos se deben tener en cuenta otros factores como el crecimiento económico a que se está viendo abocado el comercio.



Reiteró que primero se deben medir estas dos variables antes de tomar una decisión, porque una medida no se debe tomar de manera unilateral sino consultando todas las partes interesadas.



"La salud de los palmiranos es importantísima, pero la salud de la economía también, más aún cuando está resquebrajada", enfatizó.



La Directora de Fenalco en Palmira subrayó que el Alcalde no tuvo en cuenta la generación de empleo en Palmira, que está cinco puntos por encima del índice nacional.



"¿El Alcalde acaso midió el impacto de los cierres que se han hecho desde este sábado en el centro o los ingresos que viene recibiendo el municipio por parte del sector empresarial? Si es la misma cantidad, entonces hay que hacer un análisis de ambos lados y revisar cómo está la economía del municipio, porque la salud económica también es importantísima", puntualizó.



Para Martínez es una apreciación relativa que el gobierno municipal afirme que los viernes y sábados son los días en que más sale la gente, porque para ella el miércoles sería uno de los días cuando mayor número de contagios se presentan, en la medida que este día salían cuatro dígitos de la cédula, 7, 8, 9 y 0, además de los sábados.



"Resulta que los miércoles es el único día que tenían para hacer sus vueltas bancarias, entonces el centro se nos llenaba impresionantemente de gente. Podríamos decir por eso que el contagio no se da por días, sino por las mismas medidas implementadas"



Y añadió: "Por la experiencia que vemos todos los días, sabemos que permitir las salidas un solo día a la semana también traerá aglomeraciones, porque todas las personas habilitadas para salir el lunes van a hacerlo al mismo tiempo. No sucedería esto si tengo dos días a la semana en los que puedo distribuir mis actividades. Hoy empezaron tres dígitos y en el centro hay cantidad de filas y aglomeraciones ante el temor de la gente a no poder volver a salir el resto de semana".



La funcionaria precisó que primero se debe revisar en campo cómo se comportan las medidas porque, aunque se hicieron los cierres de las vías para restringir el acceso de vehículo al centro, si no se hacen los controles habrá calles vacías, pero en otras habrá congestión vehicular.



De ahí que la petición del gremio de comerciantes locales al alcalde Escobar es a reconsiderar la medida, revisar si el modelo 4-3 es lo más viable y si los viernes, sábados y domingos, son los días cuando mayor número de contagios se registran en la ciudad.



De otro lado, confirmó que están analizando el tema de los asaltos a establecimientos comerciales durante la cuarentena declarada en el marco de la pandemia.



"Lo que podría decir fue que durante la cuarentena total se presentaron robos en horas nocturnas porque no hubo coordinación por parte de la Policía y la Secretaría de Seguridad. El centro estuvo muy desprotegido y en ese tiempo no hubo medidas más apropiadas para la seguridad, en horas de la noche, de la zona céntrica", acotó.