Casos de coronavirus en Palmira ascienden a 126; nueve personas han fallecido en este municipio

Natalia Moreno Quintero

Con nueve personas fallecidas y 126 contagiadas de Covid-19, las cifras de casos positivos en Palmira presentan un preocupante incremento en lo corrido del mes de junio.



Respecto al último deceso, las autoridades sanitarias precisaron que se trata de una mujer de 33 años, de la cual se desconocen comorbilidades porque apenas se estudiará su historia clínica.



Clara Inés Sánchez Perafán, secretaria de Salud Municipal, precisó que han empezado a notar un importante incremento en el número de contagios en el municipio, que estaría estrechamente relacionado con la reapertura de algunos sectores económicos.



Reiteró que hasta este martes los casos positivos ascienden a 126 casos, mientras el número de fallecimientos asociados con la enfermedad es nueve.

"Tenemos 51 casos con tratamiento en casa, cuatro casos hospitalizados, 61 recuperados por laboratorio y nueve pacientes fallecidos confirmados con Covid-19. El último caso corresponde a una mujer de 33 años, aún no tenemos estudios de sus comorbilidades, pero estamos revisando en la Unidad de Análisis los eventos relacionados con esta mortalidad". manifestó.



Agregó que es importante entender que ninguna medida de control será suficiente si la ciudadanía no acata el autocuidado, en lo que tiene que ver con el distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas.



De otro lado, aclaró que los datos del municipio presentan un desfase comparado con los que entrega el Instituto Nacional de Salud, INS, que reporta diez casos menos que el informe de la Secretaría de Salud de Palmira.



En cuanto a la ocupación hospitalaria, Sánchez dijo que, en este momento en Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, es del 44,44 %, una cifra relativamente baja dado que el municipio logró una expansión importante en los últimos meses con el apoyo de la red pública y privada.



"Esto hace que tengamos capacidad hospitalaria. En este momento contamos con 61 camas de UCI habilitadas funcionando y al inicio de la pandemia teníamos solo 19, de pronto eso ha favorecido que el sistema no haya colapsado. Además, nuestros casos hospitalizados son solo cuatro, dos en hospitalización general y dos en UCI con necesidad de ventilación", explicó.

"Esto apenas comenzó"

Para Sánchez el incremento en el número de casos positivos en el municipio era incontenible, por la reapertura de tantos espacios en la ciudad.



La funcionaria enfatizó que, en este momento, lo que resta esperar es que la gente sea consciente de lo que significa reapertura económica que no es lo mismo a reapertura social.



Reconoció que se debe trabajar fuertemente en este tema por parte de las autoridades sanitarias y de Gobierno, pero también señaló que muchos de estos contagios tienen un nexo relacionado con la ciudad de Cali, lo que ha alterado muchísimo los datos y cifras del municipio. Sin embargo, insistió en que no se trata de un tema de fuerza pública, sino de conciencia ciudadana.



"No hay cuerpo de policía que pueda contener toda la población civil, entonces aquí hay un tema de conciencia. La gente no puede esperar que la policía haga lo que a cada uno le corresponde. Sí, tenemos que hacer unos controles y estamos haciéndolos en los aforos de los establecimientos públicos, pero en sus casas la gente tiene que hacer su tarea, no sé por qué no lo han entendido", subrayó.



Se refirió, igualmente, a la problemática que viene afrontando el sistema de salud luego que la gente asumiera que el Covid-19 es un invento, y que de las instituciones de salud los están buscando para matarlos y cobrar millonarias sumas de dinero.



"Se han generado varias situaciones complicadas para la salud pública, porque estos comentarios malintencionados lo que están haciendo es sacrificar varias acciones de salud en todos los aspectos y en todas las comunidades. Nosotros, con las EPS, estamos buscando la población que tiene más riesgo como personas con obesidad, antecedentes de cáncer, hipertensos, diabéticos o quienes toman medicamentos inmunosupresores para hacerles seguimientos y controles, que no se vayan a contagiar, pero la gente se esconde porque piensa que estamos buscándolos para matarlos. Esos rumores han generado mucha dificultad para el control de las medidas", reiteró.



Finalmente, Sánchez afirmó que el pico de la enfermedad aún no ha llegado y sostuvo que "esto apenas comenzó".