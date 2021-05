Caravana de sindicatos docentes llega a Cali, pese a cierre de fronteras en el Valle

Álvaro José Carvajal Vidarte

Más de 200 integrantes de los sindicatos de docentes de Bogotá, Tolima, Risaralda y Quindío llegaron al Valle del Cauca este miércoles en la denominada 'Caravana de la solidaridad con Cali', convocada en el marco de las actividades del Paro Nacional.



El ingreso de los vehículos al departamento se dio a pesar del cierre de fronteras decretado por la Gobernación del Valle hasta el próximo 31 de mayo.



De hecho, la caravana ingresó a la región en horas de la mañana y avanzó hasta la altura del puente Todos los Santos, en la vía que comunica a Tuluá con Buga. En ese punto, hacia las 12:00 p.m., el paso de los buses y automóviles fue detenido por la Policía Nacional.



"Encontramos una camioneta de la Policía atravesada con unas motos. Descendimos de los carros y buses y lo que se nos informa es que había una orden presidencial que la Gobernadora del Valle estaba haciendo cumplir y era evitar el ingreso de la caravana", explicó Luz Stella León, miembro de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq.



El avance de la movilización se detuvo en el sitio por cerca de dos horas. Según los líderes sindicales, durante este tiempo buscaron llegar a acuerdos con la administración departamental para continuar su camino.



"Tenemos entendido que los compañeros del comité ejecutivo de Fecode que están en la caravana hicieron llamado tanto al presidente de la CUT, Francisco Maltés, como al presidente de Fecode, William Velandia, quienes llamaron a algunos senadores, y fue la presión de este lado la que logró que finalmente desde la Gobernación se emitiera la orden a la Policía para que se retirara y permitieran el paso. Entendemos que hubo un intenso cruce de llamadas para que finalmente nos permitieran pasar", sostuvo León Morales.

Bajo el argumento del cierre de fronteras la gobernadora @ClaraLuzRoldan dió la orden a la @PoliciaColombia de frenar la caravana nacional en solidaridad con el pueblo caleño y vallecaucano en el puente de Todos los Santos en el municipio de San Pedro. @fecode @cutcolombia pic.twitter.com/gQ97zSxY3E — sutevalle (@Sutev_Valle) May 26, 2021

Por su parte, desde la secretaría de Seguridad y Convivencia departamental aseguraron que no se trató de una decisión tomada por "presión", sino que el decreto es de carácter preventivo y no pretende prohibir de manera estricta cualquier ingreso a la región, sino evitar que grupos provenientes de otros lugares "generen algún tipo de caos o vandalismo".



"No es cierto que la Gobernadora haya cedido o haya dado su brazo a torcer, sino que a pesar de haber el decreto de cierre, la Gobernación es una entidad que dialoga y está promoviendo los diálogos", indicaron.



Y añadieron que "hubo una verificación en un punto junto a la Policía de Tránsito, de revisión de quiénes eran las personas y la movilización, y después de un rato pudieron continuar su camino".



La caravana reinició su desplazamiento pasadas las 2:00 p.m. y se espera que llegue a Sameco, norte de Cali, en la noche de este miércoles.



"Allí estaríamos haciendo un pequeño plantón y en la mañana de este jueves visitaríamos algunos puntos de concentración", agregó León.



La intención de los docentes, además de visitar los puntos, es entregar una donación de alimentos no perecederos e insumos médicos a las personas que están en esas zonas.

"Cierre de fronteras es prudencial"

El secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Camilo Murcia reiteró que la medida de cierre de fronteras está encaminada a mantener el orden público en el departamento.



"Cerrar fronteras no solo obedece a una medida prudencial sino necesaria para el departamento y el bienestar de todos los vallecaucanos y de aquellos que quieren visitarnos, además de brindar garantías a la protesta social", indicó Murcia.



Y añadió: "esto sin olvidar que todavía existe el covid-19, situación que afecta la red de salud, donde hoy estamos por encima del 95 % de ocupación de UCI".