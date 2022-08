Autoridades retomaron el control del orden público luego de balacera en Buenaventura

En las últimas horas las autoridades de Buenaventura lograron retomar el control del barrio Juan XXIII, donde se registró un fuerte enfrentamiento armado entre dos bandas delincuenciales que operan en el distrito.



Al respecto, el secretario de Gobierno de Buenaventura, Arlintong Agudelo Rentería, confirmó que en cooperación con la Armada Nacional y la Policía Nacional se logró no solo hacer presencia en el sector, sino también restablecer el orden en el barrio.



Con relación a los fuertes enfrentamientos, las autoridades confirmaron que la balacera se trató de una disputa entre los 'Shotas' y los 'Espartanos', dos estructuras de la organización multicrimen la 'Local' que se pelean el control del territorio para el tráfico de droga.



"Estamos en haciendo presencia institucional, debido a que en la tarde de ayer aproximadamente a las 6:30 p.m. se escucharon unas detonaciones por arma de fuego, lo que obligó a que de manera oportuna y tras una reacción rápida de la Policía se hiciera presencia en el sector", indicó.



Además, Agudelo Rentería explicó que para retomar el control del barrio se tuvo que hacer presencia en toda la zona que lo rodea para evitar que los implicados en la balacera se acerquen de nuevo a la comunidad.



"Se hizo presencia a través de los esteros San Antonio cerrando cualquier brecha para que los grupos armados delincuenciales que alteraron el orden público en Buenaventura, no puedan hacer presencia masiva", dijo.



​Luego de confirmarse que se retomó el control del orden público, desde el Gobierno Nacional se pronunció la vicepresidente Francia Márquez, quien aseguró que se está trabajando de manera prioritaria para "devolverle la paz" a Buenaventura.



"Estamos trabajando decididamente para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo de Buenaventura, al Pacífico y al país. Los violentos no doblegarán nuestra voluntad de cambio, esperanza y transformación para Colombia", recalcó la Vicepresidenta.

Cómo ocurrieron los hechos

En la noche de este martes se registró una fuerte balacera en el barrio Juan XXIII en Buenaventura. Un líder social del Distrito confirmó a El País que los enfrentamientos entre dos bandas delincuenciales iniciaron alrededor de las 5:00 p.m.



En redes sociales se conocieron videos de la intervención de la Fuerza Pública y, según una hipótesis preliminar, una patrulla de la Policía estaba adelantando labores de vigilancia, cuando fue atacada por hombres armados.



Sin embargo, el líder de la comunidad aclaró que el cruce de disparos inició antes de que los uniformados de la Policía hicieran presencia en la zona. Igualmente, señaló que esta situación de orden público no es nueva y se ha intensificado en la última semana.



Las intensas balaceras se prolongaron durante más de dos horas y en horas de la noche, luego de la llegada de la Policía y los intercambios de disparo con uno de los grupos criminales la tensión disminuyó.