Pilotos en restaurantes no significan apertura al turismo en el lago Calima, dice Alcalde

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego que la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunciara el inicio de los pilotos para la reactivación del sector gastronómico en Calima - El Darién, el alcalde de este municipio aclaró que dicha decisión no significa la apertura del turismo en pleno pico de la pandemia.



"Entiendan bien el mensaje de la gobernadora. Su mensaje es que vamos a estar haciendo el piloto en los restaurantes. Eso no significa que vamos a levantar las barricadas", dijo Martín Mejía, mandatario de Calima - El Darién.



Recalcó que su municipio, que registra cuatro contagios de covid-19, de acuerdo a la Secretaría Departamental de Salud, no dará vía libre al turismo.



"Les pido que no bajemos la guardia, pensemos en nuestras familias. No nos podemos dejar derrotar de esta manera. Recuerden que no tenemos cómo contener un contagio masivo", expuso.



Debido a la pandemia, Mejía prohibió el ingreso a Calima - El Darién a los ciudadanos que no residen en el municipio.

Sobre los pilotos



La Gobernación del Valle del Cauca determinó que los pilotos para los restaurantes iniciarán el 31 de julio en los municipios de Calima - El Darién y Sevilla.



En el municipio de Calima - El Darién el plan piloto se extenderá hasta el domingo 2 de agosto, y estarán incluidos al menos 12 establecimientos.



En Sevilla, las autoridades municipales determinaron que la actividad se extenderá por 15 días.



Estos municipios fueron escogidos por la baja afectación de covid-19 que han tenido desde el inicio de la pandemia.



Los restaurantes atenderán un aforo máximo del 30 %.