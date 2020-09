Aeropuerto Bonilla Aragón llegará a los 21 destinos nacionales este mes: Alcalde de Palmira

Natalia Moreno Quintero

Tal como se había anunciado, a las 6:00 de la mañana de este martes despegó la primera ruta doméstica desde el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón con destino Cali - Bogotá y en el transcurso del día se espera que lo hagan otras cinco rutas.



El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, desde las 4:30 a.m. se desplazó hasta el terminal aéreo para verificar cómo se estaba adelantando la reactivación del aeropuerto y los protocolos de seguridad.



El mandatario indicó que junto con la Gobernadora del Valle y el Alcalde de Cali habían solicitado la reapertura de algunas rutas, pero con el nuevo decreto presidencial que entró en vigencia a partir de este martes, 1 de septiembre, todos los aeropuertos nacionales empezarán a operar gradualmente.



"El día de hoy (martes), tenemos seis vuelos que salen de nuestro aeropuerto, ubicado en el corregimiento de Palmaseca. El primero ya salió, que era el de las 6:00 de la mañana, era con destino a Bogotá; vamos a tener también vuelos a Medellín, Tumaco y Pasto, se me escapan los otros, pero son seis vuelos en total", expresó.



Agregó que, gradualmente, durante todo este mes se esperan tener 21 destinos nacionales operando, aunque precisó que en términos de número de vuelos representaría solamente el 15 % de lo que era la operación normal del aeropuerto en el mes de marzo, cuando se declaró el aislamiento preventivo obligatorio.

Escobar aseguró que durante todos estos meses se trabajó para implementar los protocolos de bioseguridad en el Bonilla Aragón para que se pudiera dar su reapertura de manera segura.



En ese sentido, reveló que este lunes Icontec certificó todos los protocolos que constan de varias etapas, los cuales fueron implementados por el concesionario Aerocali.



Es así como en el momento de ingresar al aeropuerto, solo podrá hacerlo la persona que va a viajar, mientras al acompañante no se le permitirá el acceso. Para el check-in se han instalado una pantallas especiales con el fin de evitar el contacto, además del distanciamiento entre cada una de las sillas en la sala de espera.

También fueron retiradas todas las barandas de seguridad para evitar que las personas se estén agarrando.



"Al momento de abordar el avión se hará con grupos más pequeños para evitar las aglomeraciones. La aeronave tiene un proceso de desinfección antes y después de cada vuelo. También en los vuelos se eliminará el tradicional tintico, las pantallas de las aviones serán deshabilitadas y los baños podrán usarse solo en caso de emergencia", subrayó.



Reiteró que el objetivo de todas estas medidas es minimizar las posibilidades de contacto y de esta manera los contagios para que la reapertura del aeropuerto pueda hacerse de manera segura y sostenible.



Escobar indicó que ha llegado el fin de una etapa del aislamiento preventivo obligatorio, pero esto implica una responsabilidad mucho más grande de parte de cada uno de los ciudadanos.



"En el municipio tuvimos un mes muy duro, finalizando julio se nos dispararon los contagios. Hace un mes teníamos un Índice de Reproducción del Virus de 1.6, hoy afortunadamente está en el 1.12 que es el promedio nacional, eso quiere decir que en términos de los nuevos contagios estamos teniendo más o menos 30 contactos nuevos, promedio día, esto se ha estabilizado un poco en los últimos 20 días y esperaríamos que empiece a bajar, pero eso solo dependerá de cada uno de nosotros. Ya hemos visto como países de Europa han tenido segundos rebrotes y tenemos que evitar eso".

Y reiteró: "De la reapertura consciente que hagamos en septiembre, va a depender si salvamos o no diciembre, es lo que opino".



Sostuvo que las pruebas a las viajeros no es una exigencia generalizada en los aeropuertos, aunque señaló que el destino a San Andrés si lo estaría pidiendo, dado que la isla tiene una capacidad hospitalaria muy limitada con respecto a la que se cuenta en el resto del país.



Por eso, lo que se le está pidiendo a las aerolíneas es que se haga una trazabilidad a sus viajeros para que en el evento de que alguno presente síntomas como fiebre o tos, poder advertir a los demás usuarios de ese vuelo.



Reveló que el concesionario Aerocali que terminaría su contrato este mes, ha solicitado ante el Gobierno nacional un otrosí durante otro año para que en ese tiempo puedan terminar de estructurar unos pliegos que garanticen que la nueva concesión del terminal que va por 29 años más puedan contener todas las obras de infraestructura que necesita el Bonilla Aragón, pero también los incentivos que en el futuro permitan que lleguen muchas más aerolíneas.



Anotó que al año pasado el número de viajeros era de seis millones y lo que se espera es que en los próximos veinte años se incremente esta cifra a quince millones.



No obstante, sostuvo que con la coyuntura del covid-19 estas proyecciones serán todo un reto, pero en eso está trabajando el concesionario.



Enfatizó que pese a tener autonomía para tomar decisiones, afirmó que las mismas se han acordado gracias a un trabajo en equipo con la Gobernadora y el Alcalde de Cali teniendo en cuenta el impacto y la importancia en materia de conectividad que tiene el aeropuerto para la región.