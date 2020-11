Álvaro José Carvajal Vidarte

Un voraz incendio estructural se registró en la noche de este sábado en una fábrica de maderas de la vereda El Rin, de El Cerrito, Valle.



La emergencia fue reportada a las autoridades sobre las 8:00 p.m. y fue controlada aproximadamente entre las 6:30 a.m y las 7:00 a.m. de este domingo. Para controlar las llamas se necesitaron aproximadamente 50 unidades bomberiles, dos paramédicos y una ambulancia particular.



"Fueron necesarios dos camiones cisterna de 2.500 galones cada uno, pertenecientes al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palmira; dos máquinas extintoras de bomberos de Ginebra, una máquina extintora de bomberos Guacarí y tres máquinas extintoras de bomberos de El Cerrito", informó Camilo Carmona, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo de El Cerrito.

Lea también: Antioquia, Bolívar y Chocó sufren graves emergencias por fuerte ola invernal



El funcionario confirmó que no hubo víctimas fatales por el hecho ni se afectó la salud de los habitantes del sector ni de los bomberos que atendieron la emergencia.



Sobre los daños materiales, confirmó que "se consumió en su totalidad la materia prima, que era madera triplex; se consumió una máquina de grandes proporciones que era la que realizaba la producción de esa materia prima y estuvo en riesgo una grúa".



Hasta el momento las autoridades desconocen las causas que dieron origen a las llamas.