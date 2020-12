Álvaro José Carvajal Vidarte

El Valle del Cauca reportó este jueves 968 casos nuevos de covid-19 y 26 muertes por el virus, según el más reciente boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, Minsalud.



El departamento llegó a 117.241 contagios de la enfermedad desde que se detectó el primer caso en la región, el 9 de marzo de este año.



Así mismo, con los decesos registrados este jueves ya 3.753 las personas que han muerto por el coronavirus en la región, la mayor cantidad (2.443), en Cali.



Los nuevos fallecimientos confirmados se presentaron en Cali (21), seguido de Cartago (4) y Yumbo (1).

Aunque la cifra de contagios es menor a la registrada el pasado martes, que se convirtió en la más alta durante la pandemia, el creciente número de casos y el aumento en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la región tiene preocupadas a las autoridades.



La secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, advirtió el miércoles que durante la presente semana las UCI de las clínicas grandes de Cali han tenido ocupación del 100 % en dos ocasiones.



La funcionaria señaló que la situación es preocupante frente a las festividades de fin de año porque a los pacientes que se tienen que atender por covid se suman los quemados por pólvora y los accidentados.



"El total de camas UCI, en todas las patologías, en todo el Valle, está en una ocupación del 80 % y seguirá en un incremento que no va a parar. Cada día vamos a tener un amento de personas que necesitarán UCI, ya que hay un incremento paulatino de nuevos casos covid", advirtió la secretaria.

Por esta razón, la Alcaldía de Cali decidió este jueves tomar nuevas medidas restrictivas, como el toque de queda y la ley seca, que regirán inicialmente hasta el 16 de diciembre, de 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.



La prohibición, sin embargo, no ha estado exenta de numerosas críticas que cuestionan su eficacia y, en cambio, advierten de su efecto en los sectores económicos golpeados por la pandemia.

Covid-19 en Colombia

A nivel nacional, las autoridades sanitarias reportaron 7.778 nuevos casos de covid-19, en las últimas 24 horas, en las que se procesaron 60.431 pruebas, 36.866 PCR y 23.565 de antígenos.



Las diez regiones con más contagios fueron Bogotá (2.308), Antioquia (1.271), Valle del Cauca (968), Cartagena (425), Santander (391), Barranquilla (301), Cundinamarca (211), Caldas (184), Norte de Santander (182) y Tolima (173).



El número total de casos de covid-19 en Colombia llegó a 1.399.911, de los cuales permanecen activos 61.686.



El Minsalud informó además que 8.823 pacientes se recuperaron de la enfermedad y 176 fallecieron a causa del virus, de los cuales 160 lo hicieron hace más de 24 horas.



El total de recuperados en el país asciende a 1.296.420 pacientes, mientras los fallecimientos por el coronavirus ya suman 38.484.

Colombia ocupa el décimo lugar a nivel mundial en número de contagios, por detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, Reino Unido, Italia, España y Argentina de acuerdo con los datos de la universidad Johns Hopkins.



En muertes, el país ocupa el decimosegundo lugar, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia, Irán, España, Rusia y Argentina.