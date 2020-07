Un automóvil colisionó con un bus del MÍO en el norte de Cali, una joven resultó herida

Erika Mantilla

Una joven de 22 años resultó lesionada en medio de un accidente registrado en la mañana de este jueves cuando un automóvil particular colisionó con un bus del MÍO en el barrio Versalles, norte de Cali.



El siniestro vial se reportó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios cerca de las 6:40 a.m., en la Avenida 3 Norte con Calle 18.



Para atender la emergencia el organismo de rescate envió al lugar una máquina con cuatro unidades y una ambulancia con dos paramédicos.



Por ahora, no se han establecido las causas del accidente.



Los vehículos involucrados son un automóvil particular que terminó volcado sobre el carril exclusivo el sistema de transporte masivo, y un bus padrón que cubría la ruta T42, en sentido norte.

Noticia en desarrollo...