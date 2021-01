Álvaro José Carvajal Vidarte

Iniciar ua mesa de trabajo para escuchar las peticiones y necesidades de los comerciantes fue el acuerdo al que llegaron empresarios y Alcaldía, luego de que se presentara una protesta este jueves obre la Calle 9 entre carreras 65 y 66.



Allí, los propietarios y empleados de los restaurantes de la zona sacaron sillas y mesas a la vía para protestar por el toque de queda que inicia este viernes y pedir soluciones ante la difícil situación que enfrentan.



"Queremos que nos escuchen como gremio. Tenemos todas las medidas para que la gente se proteja, no estamos en contra la salud sino a favor del empleo y de la economía", dijo al respecto Carolina Zapata, empresaria de restaurantes de la zona T de la calle 9, a El País.



Pidió a la Alcaldía "que por favor nos permitan trabajar. Los toques de queda nos afectan muchísimo: a los trabajadores, a nosotros como empresarios, a toda la ciudad. Queremos que, por favor, como propuesta nos permitan tener un horario más extendido y que se pueda atender al aire libre, como lo han hecho otros sectores".



Reveló que, a raíz de la medida restrictiva, en su restaurante debieron decirle a la mitad del personal que este fin de semana no fueran a laborar. "La venta a domicilio no es ni la mitad de lo que nosotros tenemos presupuestado", se lamentó.



Acuerdos

Al sitio acudieron funcionarios de la secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad, liderados por el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.



"Hicimos presencia, dialogamos con ellos y acordamos hacer una mesa de trabajo para estudiar futuras propuestas para mitigar los impases que nos trae la pandemia de covid-19", dijo Dranguet.



El subsecretario aseguró que en la mesa "quedó claro que las medidas de restricción y las medidas de bioseguridad adoptadas por el Gobierno no se van a negociar, siguen vigentes; pero en la mesa estudiaremos propuestas para mitigar ese impacto que han tenido".



Reconoció además las necesidades y dificultades que enfrenta el sector gastronómico por cuenta de la emergencia sanitaria y las decisiones restrictivas, pero reiteró que "son para proteger la vida y salud de los caleños, y ellos lo entendieron".

Atendimos el llamado de los comerciantes gastronómicos de la zona comprendida entre la calle 9na y la carrera 66.



Al respecto, Deysy Giraldo, propietaria del bar 9th Avenue, reiteró que los propietarios de los establecimientos dejaron en claro en la reunión con el subsecretario que no están en contra ni del Alcalde ni de las medidas que se toman para salvaguardar la vida.



"La solución que él nos da, básicamente, es que se va a reunir con el vocero de cada uno de los sectores gastronómicos, que ya ha sido delimitado en anteriores reuniones, y mirar propuestas. Eso no nos va a resolver ya la situación, pero al menos vamos a tener una voz", expresó.



Cali tendrá toque de queda extendido desde las 7:00 a.m. de este viernes 15 de enero hasta las 5:00 a.m. del lunes 18 de enero.



La decisión fue tomada este miércoles por el alcalde Jorge Iván Ospina, como una medida para frenar la elevada cifra de contagios de covid-19 en la ciudad y ante la alta ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad.



"Queremos que nuestras personas estén en una cuarentena, en un enclaustramiento, en una reflexión íntima en sus hogares, en una debida protección", argumentó Ospina.

