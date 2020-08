Toque de queda y ley seca en Cali para este fin de semana

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En Cali, durante este fin de semana habrá toque de queda y ley seca, confirmó el alcalde Jorge Iván Ospina este viernes.



Durante cada día, del viernes 31 de julio al lunes 3 de agosto, el toque de queda irá de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.



Mientras que la ley seca iniciará este viernes a las 9:00 p.m. y acabará el lunes a las 5:00 a.m.



Y, desde el lunes, dijo Ospina, la capital del Valle del Cauca se alineará con las determinaciones de la Gobernación del departamento.



Es decir, el toque de queda quedará establecido de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. hasta el 31 de agosto.

Cabe recordar que los anuncios de la gobernadora Clara Luz Roldán no contemplan la ley seca, por lo que Cali tampoco la decretará.



"Las decisiones se toman de acuerdo al estado de la pandemia", dijo Ospina.



Cali registra 18.480 casos positivos de covid-19 y 662 muertes a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a las cifras de la Secretaría Departamental de Salud.



Por otra parte, el mandatario también confirmó que el 'pico y cédula', establecido para evitar aglomeraciones y necesario para realizar trámites bancarios o abastecerse, se extenderá, al menos, hasta la próxima semana.



No anunció cambios en la dinámica del 'pico y cédula'. Entonces, seguiría así: los días pares pueden salir las personas cuyo documento termina en impar (1, 3, 5, 7 y 9), y los días impares saldrían quienes tengan cédulas acabadas en dígitos pares (2, 4, 6, 8 y 0).



"No olviden que si tuviésemos un evento mayor, adicional. Nosotros cambiaremos y tomaremos decisiones distintas". resaltó.



Entre tanto, el alcalde invitó a los ciudadanos a adelantar lo que él ha denominado una "cuarentena voluntaria" para evitar la propagación del covid-19.