Toque de queda extendido y ley seca en Cali desde el jueves 22 de abril hasta el lunes 26 de abril

Álvaro José Carvajal Vidarte

Cali entrará en toque de queda extendido y ley seca desde la medianoche del próximo jueves, 22 de abril, hasta las 5:00 a.m. del lunes 26 de abril.



Así lo dio a conocer el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en la tarde de este martes, en rueda de prensa.



El mandatario confirmó además que el toque de queda nocturno, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m., se mantendrá durante este martes 20 y miércoles 21 abril.



Ospina justificó las medidas en cómo han evolucionado las cifras de casos, decesos y ocupación de UCI en la ciudad.



"No queremos que el tercer pico sea del tamaño del segundo, y queremos poderlo manejar", sostuvo el alcalde.

Próxima semana también habría confinamiento

El jefe del Ejecutivo local explicó que la medida funcionaría de manera similar la próxima semana, aunque el confinamiento extendido iniciaría un día antes.



De acuerdo con lo anterior, habría toque de queda nocturno lunes y martes y confinamiento desde miércoles hasta la madrugada del domingo.



En las noches del lunes 26 y martes 27, la restricción de movilidad iría entre las 8:00 p.m. de cada día y las 5:00 a.m. del siguiente.



Por otra parte, el toque de queda extendido regiría entre la medianoche del miércoles 28 de abril y las 5:00 a.m. del domingo 2 de mayo.



Los detalles de las medidas y las excepciones se conocerán una vez la administración municipal expida el decreto respectivo.

Otras decisiones

El alcalde también indicó que a partir de este viernes, 23 de abril, hasta el viernes 30 se suspenderán las clases en el modelo de alternancia en colegios privados.



Cabe resaltar que los colegios públicos de la ciudad suspendieron las clases en esta modalidad desde esta semana.



"Sin embargo, estas decisiones que hemos tomado son decisiones que podríamos modificar si la evidencia científica así nos lo permite. No es nuestro interés agotar los espacios productivos de la ciudad de Cali", ahondó Ospina.



El mandatario local también indicó que durante el toque de queda extendido se mantendrá la vacunación en los megacentros, en el horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. viernes y sábado y de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. el domingo.



Así mismo, se mantendrá el pico y cédula con la rotación que se tiene actualmente y estarán cerrados los ríos de la ciudad y los parques como El Ingenio, Capri, La Flora y Longitudinal.



Vea aquí la rueda de prensa en la cual fueron anunciadas las nuevas determinaciones: