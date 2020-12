Reportan caravanas y aglomeraciones tras la victoria del América de Cali en la final

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Luego del triunfo de América de Cali, por 3-0, sobre Independiente Santa Fe, por la final de ida del fútbol colombiano, en diferentes sectores de la ciudad se reportaron caravanas y aglomeraciones.



Es preciso mencionar que en inmediaciones del Pascual Guerrero, sur de Cali, se iniciaron los juegos pirotécnicos y luego se empezaron a registrar en el norte, sur y oriente de la ciudad.



Además, una vez comenzó la segunda parte del juego, el árbitro del partido, Carlos Ortega, tuvo que parar el encuentro por una bengala que cayó a la cancha.

Cabe resaltar que las autoridades locales anunciaron que la compra, venta y quema de pólvora está prohibida en la ciudad. Sin embargo, en varios sectores esta medida no se cumplió.



En Cali actualmente rige la medida del toque de queda desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente y la ley seca, que va desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. Ambas medidas están vigentes desde el 16 de diciembre hasta el 23 del mismo mes.



Dicha medida, fue implementada para frenar el avance de los contagios y ocupación de camas UCI en la ciudad.

Este domingo, el Ministerio de Salud confirmó que en el Valle del Cauca se registraron 768 personas contagiadas, que elevan la cifra total a 125.849.



En la región el número de personas que fallecen por enfermedades asociadas al nuevo coronavirus ya es de 3988 desde la llegada del virus. De esas muertes, 2576 son de Cali.



Así se han registrado, a través de redes sociales, las aglomeraciones y caravanas en la ciudad tras el partido entre América de Cali y Santa Fe:

Así celebran los hinchas del @AmericadeCali el triunfo frente a @SantaFe en el juego de ida de la final de fútbol colombiano. Este es el panorama en la Avenida Sexta. #CaliCo



Video Raúl Palacios /El País pic.twitter.com/zpTtieW8aI — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

En la Avenida Sexta, grupos de hinchas del #AmericaDeCali celebran la victoria (3-0) que consiguió el equipo este domingo, en el primer partido de la final de la #LigaBetplay contra #SantaFe.



Fotos: Raúl Palacios - El País. pic.twitter.com/6UcgIeBtAj — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Este es el panorama en la Avenida Sexta. Sin respetar el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, los hinchas del @AmericadeCali celebran el triunfo 3-0 en el juego de ida de la final frente a @SantaFe.



Video:Raúl Palacios /El País pic.twitter.com/o5w999Cfus — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Este es el panorama en el hundimiento de Comfandi al Prado. Hinchas del @AmericadeCali celebran en este sector del Oriente de #CaliCo.



Video: Henry Ríos/El País pic.twitter.com/R8v74v7Vuv — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Este es el panorama en la Avenida Colombia, en el Oeste de #CaliCo, donde con una gran caravana los hinchas del @AmericadeCali celebran el triunfo frente a Santa Fe. pic.twitter.com/BRWoHUHCnr — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020

Panorama en el centro de #CaliCo . Gran caravana de carros y motos de los hinchas del @AmericadeCali atraviesa la Calle 5 con Carrera 10. pic.twitter.com/4dlBbkSlLp — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 21, 2020