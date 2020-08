Masacre en Llano Verde: recompensa fue clave para dar con asesinos, dice Gobernación

Juan Felipe Delgado Rodriguez

La millonaria recompensa ofrecida por las autoridades fue clave para lograr la captura de los presuntos autores materiales de la masacre de Llano Verde, al oriente de Cali, el pasado 11 de agosto.



Al parecer, los menores de edad fueron asesinados por entrar al predio a comer caña. Los supuestos homicidas, que trabajaban en la vigilancia del predio, sorprendieron a los jóvenes y los asesinaron, según indicó la Fiscalía.



Según la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, la recompensa de $100 millones permitió dar con información valiosa para la captura de los presuntos responsables.



“Así como lo prometimos, hoy mismo iniciaremos los trámites para el pago de la recompensa. Para que nos demos cuenta que cuando contribuimos, nuestras instituciones dan resultado. Sucedió con el hecho de los líderes sociales en Palmira, ahora con este crimen lamentable de nuestros cinco jóvenes. Producto de la recompensa le dieron información a la Fiscalía, a la Policía y con ello lograron capturar a esos bandidos”, dijo.



Además, la mandataria aseguró que se mantendrán estos incentivos económicos como parte de la lucha frontal contra el crimen que libran las autoridades.



“Esto les da tranquilidad a las familias, saben que no van a revivir a los jóvenes, pero que al menos sus muertes no quedarán impunes”, dijo.



"Al tercer implicado le caerá el peso de la ley": Ospina

​

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que aún está prófugo el tercer implicado en la masacre.



"Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano simplemente por traspasar una cerca, a comer caña. Estos villanos, malditos asesinos, hoy están capturados y al tercero que falta también le va a caer todo el peso de la ley



Los vigilantes capturados, de acuerdo a las palabras del Alcalde, tiene antecedentes penales, aunque no precisó cuales. Además, indicó que la tercera persona involucrada, que está prófuga, habría participado directamente en el crimen.



"Invito a los dueños de esas tierras a no contratar empresas informales que no estén registradas en la Superintendencia de Vigilancia porque estos asesinos habrían sido contratados para cuidar ese predio", dijo Ospina.

La Alcaldía y la Gobernación confirmaron que cuentan con una bolsa de recompensa de hasta 200 millones por información que permita dar con el paradero de esta persona.



Entre el 1 de enero y el 27 de agosto del presente año han sido asesinadas 642 personas en Cali.

Como una "operación de filigrana" calificó este viernes el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, la investigación que permitió la captura de dos de los presuntos autores de la masacre de Llano Verde tras 16 días del hecho. Barbosa entregó detalles de las detenciones.