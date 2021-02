Primer lote de vacunas contra el covid-19 llega a Colombia este lunes, anuncia Duque

Álvaro José Carvajal Vidarte

Colombia recibirá su primer lote de vacunas contra el covid-19 en la tarde de este lunes, anunció el presidente Iván Duque.



"Quiero anunciarles que en la tarde de hoy (lunes), procedente de Bélgica, llegará a nuestro país el primer cargamento de la farmacéutica Pfizer con las primeras 50.000 vacunas", indicó el presidente Duque en una alocución sobre las 6:30 a.m.



El mandatario indicó que la meta es vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación.



"Este contenedor procedente de Bélgica trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un bloque de 1.650.000 vacunas que llegarán en las próximas tres semanas que comprenden la primera ola de vacunación contra el virus", añadió el mandatario.



Duque recordó que el reto del Gobierno es vacunar a más 35 millones de colombianos al finalizar 2021, lo que representa cerca del 70 % de la población y lo que permitirá estar cerca de la llamada inmunidad de rebaño.

El anuncio fue hecho en la mañana de este lunes. Presidencia de la República

El mandatario aprovechó su discurso para contestar las críticas que ha recibido en las últimas semanas de algunos sectores, debido a que otros países de la región ya habían empezado su proceso de inmunización o ya tenían su primer cargamento de biológicos. El más reciente fue Venezuela, que recibió este fin de semana su primer lote de la vacuna rusa Sputnik V.



"Esto lo vamos a alcanzar con hechos, no con discursos. Con patriotismo. Convocando a todos los sectores para que construyamos país. No con mentiras que nos dividen. La lucha contra el coronavirus es la lucha por la supervivencia de Colombia. No es una ocasión para el oportunismo político; no es el momento para la critica facilista. Nuestra obligación como Gobierno nacional es darlo todo por la vida de cada colombiano y por eso no nos dejaremos distraer con la política, cuando la historia nos demanda la mayor responsabilidad", dijo el presidente.



Recordó que el plan de vacunación fue diseñado "con prudencia y rigor desde mediados del año pasado" y que el país ya ha adquirido diez millones de dosis de Pfizer, diez millones de dosis de AstraZeneca, nueve millones de dosis de Janssen, diez millones de dosis de Moderna y 2.5 millones de dosis de Sinovac, que se suman a las más de 20 millones que llegarán a través del mecanismo multilateral Covax.



"Nuestro plan de vacunación cuenta con dos fases y cinco etapas. Iniciaremos vacunando a los hombres y mujeres que se encuentran en la primera línea de atención contra el covid y continuaremos avanzando, protegiendo a las poblaciones más vulnerables. A mayor edad, más comorbilidades y mayor exposición; más letal es el virus", indicó Duque.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que es necesario no bajar la guardia y mantener las medidas de cuidado, como el lavado constante de manos, el distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones.



"De nuestro compromiso con el proceso de vacunación y de nuestra consciencia de autocuidado depende nuestra capacidad para reactivarnos económicamente. De la vacunación y nuestra voluntad de salir adelante unidos depende el empleo, la educación, la seguridad", recalcó el mandatario.



Y concluyó: "de la manera como afrontemos este momento de nuestra historia depende que salgamos todos, todos, adelante. No importa de donde venimos ni en que religión o partido creemos. En este momento solamente debemos creer en Colombia; seguir los mandatos de la ciencia y actuar con responsabilidad. Este es el momento de nuestro país y juntos saldremos adelante".