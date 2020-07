Jhon Edward Montenegro Jimenez

¿Por qué la Alcaldía no anunció el 'pico y cédula' de julio?, esto es lo que se ha dicho

La medida del 'pico y cédula' en Cali expiró este martes 30 de junio a la media noche, por lo que se esperaba que la Administración emitiera otro decreto dando a conocer las disposiciones que regirán a partir del 1 julio.



Sin embargo, la capital del Valle del Cauca inició este miércoles sin hoja de ruta vigente del 'pico y cédula', que restringe la salida de los ciudadanos de acuerdo al número de su documento, para realizar, por ejemplo, trámites bancarios o abastecerse.



¿Por qué no se ha dado a conocer el nuevo decreto? Esa es la pregunta que vienen realizando periodistas a los funcionarios y empleados de la Alcaldía. A través de redes sociales los ciudadanos también han empezado a cuestionar el manejo del tema.



Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad y Justicia, sostuvo en una conversación con una emisora de la ciudad que el decreto no ha sido emitido porque la Administración estaba a la espera de las conclusiones que iba a dejar una reunión en la tarde de este martes con el sector comercial.



"Estuvimos en un análisis para el Día sin IVA, dado que la fecha anterior nos generó tantas dificultades decidimos retrasar un poco esta decisión hasta que no hiciéramos la reunión con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco", dijo.

El funcionario no puntualizó si el decreto ya fue expedido o no, pese a que en un chat de comunicación de la Alcaldía se dijo que el documento estaba listo desde anoche.



Cabe recordar que este viernes 3 de julio tendrá lugar el segundo Día sin IVA en Colombia, una determinación del Gobierno con el objetivo de reactivar la economía en medio de la crisis por el covid-19.



El mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que dará una rueda de prensa a las 11:00 a.m. de este miércoles.



Rojas aseguró que en este espacio el mandatario pondrá en conocimiento las nuevas disposiciones que tendrá el 'pico y cédula' en la ciudad.



Siguiendo lo dicho por el jefe de la cartera de Seguridad y Justicia, se prevén medidas especiales para el segundo Día sin IVA en Cali.