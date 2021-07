Pico y cédula en Cali para este domingo 11 de julio

Álvaro José Carvajal Vidarte

Este domingo, quienes tengan documentos de identidad terminados en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9) están habilitados para ingresar a establecimientos comerciales.



Así rige la medida de pico y cédula en Cali para este día, según lo reglamentado en el decreto 4112.010.20.0440 de 2021.



La restricción está vigente hasta el próximo 21 de julio y aplica además para el acceso a servicios bancarios, financieros, notariales y puntos de atención al ciudadano en entidades públicas.



Quienes ya tengan su esquema completo de vacunación contra el covid-19 están exentos del pico y cédula en Cali, así como el personal de la salud y los ciudadanos que sirvan de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o que tengan tratamientos especiales.

La medida no aplica para el consumo en restaurantes y bares, ni para hoteles y servicios de hospedaje, establecimientos de la industria gastronómica y gimnasios.



Tampoco para los servicios y trámites notariales, bancarios, financieros y administrativos que requieran la comparecencia simultánea de dos o más personas; trámites para pago ante la subdirección de Impuestos y su oficina técnica, la subdirección de Tesorería, sus dos oficinas técnicas y los Calis; y los servicios de Tránsito.



En la ciudad está vigente además la ley seca -expendio y consumo de bebidas embriagantes- entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. de cada día.