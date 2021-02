Álvaro José Carvajal Vidarte

El pico y cédula en Cali para este viernes 12 de febrero permite a los ciudadanos con cédulas terminadas en dígito par (2, 4, 6, 8 y 0) ingresar a diversos establecimientos a hacer compras y diligencias.



Cabe recordar que esta medida no limita la circulación de personas en la ciudad, solo restringe la entrada a establecimientos comerciales, realizar diligencias en entidades bancarias, financieras y notariales, y dirigirse a los puntos de atención al ciudadano en las entidades públicas.



Así mismo, que el pico y cédula es de carácter rotativo y estará vigente en la ciudad durante todo el mes de febrero, según el decreto 4112.010.20.0010 de 2021:



Esta medida no rige para los servicios de tránsito y el consumo en restaurantes y bares, así como las actividades realizadas en hoteles y servicios de hospedaje, a las cuales se puede ingresar sin importar el número de cédula, pero siguiendo las medidas de bioseguridad.



De igual manera, están exentos de la medida los ciudadanos que sirvan de apoyo a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o enfermos con tratamientos especiales que requieren acompañamiento.



La restricción tampoco aplica para el personal médico y demás vinculado con la prestación del servicio de salud, debidamente identificados.



En todo el territorio urbano y rural de Cali, además, están vigentes la ley seca y el toque de queda. Rigen hasta este lunes 15 de febrero entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., de cada día.

Panorama del covid-19 en Cali

Cali reportó este jueves 573 casos nuevos de covid-19, de los 710 que informó el Valle del Cauca.



La ciudad llegó a 132.330 contagios de coronavirus desde que inició la emergencia sanitaria, de los 187.395 que tiene el departamento.



La capital del Valle confirmó además 17 muertes más por causa del coronavirus, con lo que la cifra total de decesos por esta causa llegó a 3.568, de las 5.856 registradas en la región.



Hasta la mañana de este jueves, la ocupación total de camas UCI en Cali llegaba al 83,4 %.